Devlet hastanesinde implant…

Malatya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli, Malatya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde geçtiğimiz yıllarda hayata geçen implant yapımıyla ilgili önemli bilgiler verdi.

Malatya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde hasta sayısında biraz düşüş olduğu gibi implant sayısında da bir düşüş yaşandığını belirten Doç. Dr. Bentli, implant yapımının hastaların özel hastaneye gitmelerini azaltacak kadar iyi olduğunu ileri sürdü.

ÖZEL YERLERE GÖRE DAHA UYUN FİYATA YAPILIYOR

İmplantın diğer özel yerlere göre daha uygun fiyatlarla yapıldığını dile getiren Doç. Dr. Bentli, “Özel hastanelerin yaptıkları implant sayılarına tam olarak bilmiyoruz ama bizim implant sayılarımızda geçen yıla göre, belki de biraz mevsimsel olarak, biraz düşük. Ama yılsonuna kadar bunun geçen yıla oranla daha fazla olacağını düşünüyorum. Çünkü yazın insanlar kayısıyla uğraşıyor, tatile gidiyor. Bu gibi sebeplerden dolayı hasta sayısında azalmalar oluyor. İmplant ücretini devlet tamamen ödemiyor. Devletin desteğiyle implant yapımı özel yerlere göre daha uygun yapılıyor. Diğer şekilde yapılan hiçbir diş tedavisinden para alınmıyor” ifadelerini kullandı. busabahmalatya.com