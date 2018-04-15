DEVE DİKENİ VE İNANILMAZ FAYDASI

Yıldırım, “Deve dikeni enginar familyasına ait bir bitkidir. Üzerinde mor püskülleri olur. Karaciğeri yenileyici özelliği vardır. Aynı zamanda kanı temizler. Egzama hastalarına verilir. Siroza iyi gelir. Toksin atıcı özelliği var” diyerek, bu bitkinin faydalarını sıraladı.

Deve dikeninin Malatya bölgesinde yetiştiğini ve tek bir türü olduğunu ifade eden Yıldırım, “Çeşidi yoktur” dedi.

TALEP FAZLA

“Deve dikenini karaciğer problemi olan kişilere veriyoruz” diyen Yıldırım talebin de bayağı yüksek olduğunu belirtti.

Yıldırım, “Deve dikeninin yanı sıra enginarda karaciğer dostudur. Gönül rahatlığı ile yenilebilir. Yoğurda katılıp da tüketilebilir. Kanser için bile kullanılabilir” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Hamza Yıldırım, “Mide ve sindirim sistemine faydaları ile de dikkatleri çeken deve dikeni düzenli miktarlarda tüketildiğinde sindirim sistemi ve mide de meydana gelen rahatsızlıkların gelişmesine de engel olur” diye konuştu.

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi