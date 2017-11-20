20 Kasım 2017 Pazartesi

DEPRESİF RUH HALLERİ BULAŞICI MI?

Ruh hallerinin bulaşıcı olduğu ve özellikle genç yetişkinler arasında hızla yayıldığı ortaya çıktı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), bu durumdan dünya genelinde 300 milyondan fazla kişinin etkilendiğini tahmin ediyor.

20 Kasım 2017 Pazartesi 10:26
DEPRESİF RUH HALLERİ BULAŞICI MI?

  Uzman Klinik Psikolog ve Hipnoz Uzmanı Mehmet Başkak, konuyla ilgili verdiği bilgilerde şunları kaydetti: 

“Özellikle ergenler, klinik depresyon tanısında kullanılan depresif belirtileri gösteriyor. Buna ‘eşik altı depresyon’ deniyor ve bunun klinik bir durum olmadığı gerçeği, pek çok kişinin yaşam kalitesini etkilemesine rağmen ihtiyaç duydukları desteği alamadıkları anlamına geliyor. Kanıtlar, ruh halinin toplumsal bulaşma olarak bilinen bir süreç yoluyla kişiden kişiye yayılabileceğini göstermektedir. Bazı araştırmalar özellikle gençleri hedef alıyor ve güçlü dost gruplarına sahip ergenlerin daha iyi bir zihinsel sağlık eğilimi gösterdiğini belirtiyor. Geçmişteki araştırmalar, ergenlik dönemindeki duygu durum bozukluklarına sosyal desteğin ve arkadaşlığın iyi geldiğini gösteriyor. Yakın geçmişte yapılan deneylerde, bir bireyin duygusal durumunun sosyal ilişkilerdeki duygusal ifadelerden etkilenebileceğini ortaya koyuyor. Depresif ruh halleri aslında bulaşıcı. Bunun belirtileri, çaresizlik, yorgunluk, ilgi kaybı, kötü konsantrasyon, üzüntü ve değersizlik duygularıdır.”

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahDEPRESİF RUH HALLERİ

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