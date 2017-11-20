Uzman Klinik Psikolog ve Hipnoz Uzmanı Mehmet Başkak, konuyla ilgili verdiği bilgilerde şunları kaydetti:

“Özellikle ergenler, klinik depresyon tanısında kullanılan depresif belirtileri gösteriyor. Buna ‘eşik altı depresyon’ deniyor ve bunun klinik bir durum olmadığı gerçeği, pek çok kişinin yaşam kalitesini etkilemesine rağmen ihtiyaç duydukları desteği alamadıkları anlamına geliyor. Kanıtlar, ruh halinin toplumsal bulaşma olarak bilinen bir süreç yoluyla kişiden kişiye yayılabileceğini göstermektedir. Bazı araştırmalar özellikle gençleri hedef alıyor ve güçlü dost gruplarına sahip ergenlerin daha iyi bir zihinsel sağlık eğilimi gösterdiğini belirtiyor. Geçmişteki araştırmalar, ergenlik dönemindeki duygu durum bozukluklarına sosyal desteğin ve arkadaşlığın iyi geldiğini gösteriyor. Yakın geçmişte yapılan deneylerde, bir bireyin duygusal durumunun sosyal ilişkilerdeki duygusal ifadelerden etkilenebileceğini ortaya koyuyor. Depresif ruh halleri aslında bulaşıcı. Bunun belirtileri, çaresizlik, yorgunluk, ilgi kaybı, kötü konsantrasyon, üzüntü ve değersizlik duygularıdır.”

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