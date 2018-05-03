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Deneysel Hematoloji Kongresi yapıldı

5. Uluslararası Katılımlı Deneysel Hematoloji Kongresi gerçekleştirildi. İnönü Üniversitesinin ev sahipliğinde yapılan kongre 27-29 Nisan tarihleri arasında sürecek.

Deneysel Hematoloji Kongresi yapıldı

5. Uluslararası Katılımlı Deneysel Hematoloji Kongresi gerçekleştirildi. İnönü Üniversitesinin ev sahipliğinde yapılan kongre 27-29 Nisan tarihleri arasında sürecek.

03 Mayıs 2018 Perşembe 10:54
Deneysel Hematoloji Kongresi yapıldı

Kongreye İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat, yurtiçi ve yurt dışından gelen doktorlar ve öğrenciler katıldı.

5. Uluslararası Katılımlı Deneysel Hematoloji Kongresinde, hematoloji, iç hastalıkları, onkoloji, immünuloji, moleküler biyoloji, genetik, tıbbi biyoloji, patoloji, fizyoloji gibi temel klinik ve uygulamalı bilimlerinden alanlarında uzman bilim insanları ve öğrencileri bir araya getiren interaktif bir kongre gerçekleştirildi.

GÜNCEL KONULAR HAKKINDA BİLGİ VE SUNUMLAR VERİLDİ

Kongrenin temel olarak kanser biyolojisi, akut ve kronik lösemiler, malign ve benign hematoloji, hematolojide temel ve klinik araştırmalar, lösemi genetiği, immunohematoloji, hedefe yönelik tedaviler, hücresel tedaviler gibi önemli ve güncel konular hakkında bilgi ve sunumlar verildi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat 5. Uluslararası Katılımlı Deneysel Hematoloji Kongresinde şunları kaydetti:

“Sizleri Malatya’da misafir etmekten onur duyduğumu belirtmek istiyorum. Kongre içeriğini incelediğimde özenle hazırlanmış olduğunu ve multidisipliner metodun benimsendiğini memnuniyetle gördüm. Akademik çalışmaların başarısı için multidisipliner çalışmak elzemdir. Deneysel hematoloji dernek yönetiminin teşekkülünde Anadolu’dan üniversitelere yer vermeniz de takdire şayandır. Ayrıca kongre programında genç akademisyenlere fırsat verdiğiniz için sizleri tebrik ediyorum. Kongremizin başarılı geçmesini diliyorum. Hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum.” (Haber Merkezi-ÜNİHABER)

Anahtar Kelimeler:
Nusret AkpolatDeneysel Hematoloji
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