25 Kasım 2017 Cumartesi

DEMİR EKSİKLİĞİ VARSA…

Demir eksikliğine bağlı kansızlık giderek artıyor. Kişilerin refah ve yaşam kalitesini önemli derecede etkileyen hastalık, dünya nüfusunun yüzde 30’unu etkiliyor.

25 Kasım 2017 Cumartesi 10:43
DEMİR EKSİKLİĞİ VARSA…

  Demir eksikliği, demir mevcudiyetinin vücudun ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kaldığı ve anemi ile birlikte veya anemi olmadan mevcut olabilen sağlıkla ilgili bir durum.

Demir düzeylerinin düşüklüğü genellikle kan kaybı, kötü beslenme veya besinlerdeki demirin emilmesinde görülen yetersizlikten kaynaklanır. Demir eksikliği riski en fazla olanlar arasında bebekler, küçük çocuklar, kadınlar ve kronik hastalıkları olan kişiler yer alır.

Dünyada sağlık sistemindeki ilerlemelere rağmen, gelişmekte olan ülkelerde hamile kadınların yüzde 50'sinde ve beş yaş altındaki çocukların yarısında demir eksikliği bulunuyor. Demir eksikliği bebeklikten yetişkinliğe kadar olan çocukların bilişsel gelişimini olumsuz etkiliyor. Bağışıklık mekanizmalarına zarar veriyor ve hastalık oranlarının artmasına neden oluyor.

DOĞRU TEDAVİ İÇİN DOĞRU TEŞHİS ÇOK ÖNEMLİ
  Doğru tedavi için öncelikle doğru teşhis konması büyük önem taşıyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün diğer bir verisi ise, demir eksikliği olan erkekler ve kadınlarda fiziksel iş verimi ve performansının yüzde 30 oranında azaldığını ortaya koyuyor. Demir eksikliği anemisi; halsizlik, yorgunluk, saç dökülmesi, tırnak bozukluğu, huzursuz bacak sendromu gibi çok sayıda şikayete neden olabiliyor.

Son araştırmalara göre kalp yetmezliği olan iki kişiden birinde demir eksikliği olabileceği düşünülürken kalp yetmezliği gibi durumlarda demir eksikliğinin çok ciddi ve gerçek bir sorun olabileceği ortaya çıkıyor.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahDEMİK EKSİKLİĞİ

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