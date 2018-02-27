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DEMİR EKSİKLİĞİ ÖĞRENMEYİ ZORLAŞTIRIYOR

Beslenme her yaşta ve dönemde sağlık, gelişim ve başarı için çok önemli bir yere sahip. Çocukluk çağının fiziksel ve zihinsel gelişimin en hızlı dönemi olduğunu belirten Diyetisyen Sibel Mumcu, “Sağlıklı gelişiminin devamı ve okuldaki başarı için çocukların yeterli ve dengeli beslenmesi çok önemli. Özellikle demir minerali beyin hücreleri arasındaki iletimde görevli olduğundan eksikliği öğrenmeyi güçleştirerek okul performansını olumsuz etkileyebileceği için demir eksikliğine dikkat etmek gerekiyor” dedi.

DEMİR EKSİKLİĞİ ÖĞRENMEYİ ZORLAŞTIRIYOR

Beslenme her yaşta ve dönemde sağlık, gelişim ve başarı için çok önemli bir yere sahip. Çocukluk çağının fiziksel ve zihinsel gelişimin en hızlı dönemi olduğunu belirten Diyetisyen Sibel Mumcu, “Sağlıklı gelişiminin devamı ve okuldaki başarı için çocukların yeterli ve dengeli beslenmesi çok önemli. Özellikle demir minerali beyin hücreleri arasındaki iletimde görevli olduğundan eksikliği öğrenmeyi güçleştirerek okul performansını olumsuz etkileyebileceği için demir eksikliğine dikkat etmek gerekiyor” dedi.

busabahh
busabahh
27 Şubat 2018 Salı 10:47
DEMİR EKSİKLİĞİ ÖĞRENMEYİ ZORLAŞTIRIYOR

Okul döneminde beslenmenin çocukların öğrenmelerini kolaylaştırdığını vurgulayan Mumcu, “Okul çocuklarında mikro besin öğeleri eksikliklerine de çok sık rastlanıyor. A vitamini, demir ve iyot eksiklikleri büyüme, sık hastalanma ve kavrama ile yakından ilişkili” açıklamasında bulundu.

YAĞLI VE ŞEKERLİ GIDALAR KONSANTRASYONU DÜŞÜRÜYOR

Yağ ve şeker içeriği yüksek, protein, vitamin ve mineralden yetersiz beslenme alışkanlıklarının da okulda konsantrasyon, enerji düşüklüğü ve odaklanma sorunlarına yol açtığını belirten Diyetisyen Sibel Mumcu, “Yağlı ve şekerli gıdalar çocuğun öğrenme kapasitesini olumsuz etkiler ve obeziteye neden olur. Bu nedenle şeker ve şekerli besinler, un ve yağın yüksek miktarda kullanıldığı yiyecekler, şekerli ve asitli sıvıların tüketimi sınırlandırılmalı” diye konuştu.busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 27.02.2018 10:51
Anahtar Kelimeler:
BeslenmeDiyetisyen Sibel MumcuDEMİR EKSİKLİĞİÖĞRENME
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