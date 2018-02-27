DEMİR EKSİKLİĞİ ÖĞRENMEYİ ZORLAŞTIRIYOR

Okul döneminde beslenmenin çocukların öğrenmelerini kolaylaştırdığını vurgulayan Mumcu, “Okul çocuklarında mikro besin öğeleri eksikliklerine de çok sık rastlanıyor. A vitamini, demir ve iyot eksiklikleri büyüme, sık hastalanma ve kavrama ile yakından ilişkili” açıklamasında bulundu.

YAĞLI VE ŞEKERLİ GIDALAR KONSANTRASYONU DÜŞÜRÜYOR

Yağ ve şeker içeriği yüksek, protein, vitamin ve mineralden yetersiz beslenme alışkanlıklarının da okulda konsantrasyon, enerji düşüklüğü ve odaklanma sorunlarına yol açtığını belirten Diyetisyen Sibel Mumcu, “Yağlı ve şekerli gıdalar çocuğun öğrenme kapasitesini olumsuz etkiler ve obeziteye neden olur. Bu nedenle şeker ve şekerli besinler, un ve yağın yüksek miktarda kullanıldığı yiyecekler, şekerli ve asitli sıvıların tüketimi sınırlandırılmalı” diye konuştu.busabahmalatya.com