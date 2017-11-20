20 Kasım 2017 Pazartesi

D vitamini eksikliği yorgun ve halsiz hissettiriyor

Yapılan son araştırmaya göre Türkiye’de 10 kişiden 9’unda D vitamini eksikliği görülüyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Emin Ünüvar, özellikle kadın ve çocukların günlük destek dozunda ve ihtiyaç doğrultusunda D vitamini takviyesi almalarını tavsiye ediyor. Ünüvar, bağışıklık sisteminin zayıflama nedeninin D vitamini olabileceğine dikkat çekiyor.

20 Kasım 2017 Pazartesi 10:36
D vitamini eksikliği yorgun ve halsiz hissettiriyor

  Güneş ışığından yararlanmama, mahrum kalma ve kullanılan bazı güneş koruyucuları ile bu koruyucuların bilinçsiz kullanılmasının yanı sıra Prof. Dr. Ünüvar, D vitamini eksikliğinin öne çıkan nedenlerini şöyle sıraladı:

“Gıdalarla yetersiz D vitamini alımı ve beslenme biçimi, bazı sindirim sistemi hastalıklarında D vitamininin bağırsaktan yetersiz emilimi, böbrek ve karaciğer hastalığı sebebiyle D vitamininin aktif forma dönüşememesi.”

Vücuttaki D vitamini eksikliğinin kişinin kendini yorgun, gergin ve zayıf hissetmesine neden olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Ünüvar, bu eksikliğin oldukça yaygın olduğunun da altını çizdi.

D VİTAMİNİ KANSER RİSKİNİ AZALTIYOR
  Kemiklerin gelişiminde oldukça etkili D vitamininin sadece kas ve kemik konusunda değil birçok hastalık üzerinde önemli derecede etkisi bulunduğuna dikkat çeken Prof. Ünüvar, “D vitamini alımı; ileri yaşlarda yaşanan kemik kaybının önüne geçerken, kanser gelişiminin önlenmesinde önemli bir faktör, meme ve kolon kanseri riskini azaltıyor. Bebek ve çocuklarda kemik ve diş gelişimi için oldukça faydalı. Kemikleri sağlamlaştırarak kırılmasını önlerken bağışıklık sistemi içindeki etkisini de unutmamak gerek” dedi.

HABER MERKEZİ
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