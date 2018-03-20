Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 19°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
115462
ALTIN
166.530
DOLAR
3.9406
STERLİN
5.5328
EURO
4.8625

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ TEHLİKELİ

Yapılan araştırmalar D vitamini eksikliği olan kadınların, D vitamini eksikliği olmayanlara kıyasla, döllenme ihtimallerinin yarıya düştüğünü ortaya çıkardı. Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, yayınlanan bilimsel araştırmanın detayları hakkında bilgiler verdi.

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ TEHLİKELİ

Yapılan araştırmalar D vitamini eksikliği olan kadınların, D vitamini eksikliği olmayanlara kıyasla, döllenme ihtimallerinin yarıya düştüğünü ortaya çıkardı. Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, yayınlanan bilimsel araştırmanın detayları hakkında bilgiler verdi.

busabahh
busabahh
20 Mart 2018 Salı 10:07
D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ TEHLİKELİ

Dr. Görgen, “D vitamini iyi kemik sağlığı için gereklidir, ancak bilim insanları artık D vitamininin doğurganlık üzerindeki etkisiyle de ilgilenmeye başlıyor” dedi.

Görgen, “Araştırmalar, D vitamini eksikliğinin kemirgenlerde doğurganlığı bozduğunu, ancak bu eksikliğin insan üremesinde oynayabileceği rolün daha önce tam olarak araştırılmamış olduğunu bulmuştur.Genel sağlık kriterlerine göre kandaki D vitamini seviyesi 30 ng/ml olarak test edilmiştir.Çalışmada, yeterli D vitamini düzeyine sahip kadınların, D vitamini düzeylerinin yetersiz olduğunu gösteren kadınlarla karşılaştırıldığında, gebe kalma olasılığının neredeyse iki katı olduğu bulunmuştur.D vitamininin doğurganlığı nasıl etkilediğini araştırmak için yapılan en büyük çalışmada, yeterli D vitamini düzeyine sahip kadınların yüksek kaliteli embriyo üretme olasılıklarının daha yüksek olduğu ve D vitamini eksikliği olan kadınlardan daha fazla hamile kaldıkları bulundu” şeklinde konuştu. busabahmalatya.com 

Hilal Demirtaş

Anahtar Kelimeler:
D Vitamini EksikliğiBetül Görgen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
OMZUNUZUN ÜZERİNE YATAMIYORSANIZ!
OMZUNUZUN ÜZERİNE YATAMIYORSANIZ!
MEVSİM GEÇİŞLERİNDE HASTA OLMAYIN!
MEVSİM GEÇİŞLERİNDE HASTA OLMAYIN!
BU HATALARDAN GÖZÜNÜZÜ SAKININ!
BU HATALARDAN GÖZÜNÜZÜ SAKININ!

banner29

banner47

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim