D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ TEHLİKELİ

Dr. Görgen, “D vitamini iyi kemik sağlığı için gereklidir, ancak bilim insanları artık D vitamininin doğurganlık üzerindeki etkisiyle de ilgilenmeye başlıyor” dedi.

Görgen, “Araştırmalar, D vitamini eksikliğinin kemirgenlerde doğurganlığı bozduğunu, ancak bu eksikliğin insan üremesinde oynayabileceği rolün daha önce tam olarak araştırılmamış olduğunu bulmuştur.Genel sağlık kriterlerine göre kandaki D vitamini seviyesi 30 ng/ml olarak test edilmiştir.Çalışmada, yeterli D vitamini düzeyine sahip kadınların, D vitamini düzeylerinin yetersiz olduğunu gösteren kadınlarla karşılaştırıldığında, gebe kalma olasılığının neredeyse iki katı olduğu bulunmuştur.D vitamininin doğurganlığı nasıl etkilediğini araştırmak için yapılan en büyük çalışmada, yeterli D vitamini düzeyine sahip kadınların yüksek kaliteli embriyo üretme olasılıklarının daha yüksek olduğu ve D vitamini eksikliği olan kadınlardan daha fazla hamile kaldıkları bulundu” şeklinde konuştu. busabahmalatya.com