D vitamini eksikliği eklem ağrısı nedeni

BAĞIŞIKLIĞIN GÜÇLENMESİNDE ETKİN ROL OYNUYOR

“D vitamini kemik yapımını sağlamaktadır” diyen Kadıoğlu, “Kemik yapımı tamamlansa bile, D vitamini kemiklerin güçlenmesini ve ileride ortaya çıkabilecek osteoporoz riskini önler. Ayrıca insülin direnci sorunun ortaya çıkmasının engellenmesinde de önemli katkısı vardır. D vitamini eksikliği başta kanser olmak üzere; diyabet, hipertansiyon, kalp hastalığı, sık enfeksiyon, romatizmal hastalıklar, kronik yorgunluk ve depresyon gibi birçok önemli sağlık soruna neden olmaktadır. Bağışıklığı kuvvetlendirici özelliği bulunan D vitamini eksikliğinde; meme, rahim, bağırsak kanserleri gibi kanserlerin sıklığında artış olur. Ayrıca her çocuğun yaşamının ilk yılında alması gereken, büyüme ve gelişim için gerekli en önemli vitaminlerden biridir” şeklinde konuştu.

OFİS YAŞAMI D VİTAMİNİ DEĞERİNİ ETKİLİYOR

Dr. Kadıoğlu, “Provitamin şeklinde alınan D vitamini, deri altında UVA ışınları ile aktifleşir. Kapalı ofislerde geçirilen uzun çalışma saatleri sonucunda güneşten mahrum kalınması D vitamin eksikliğinin en önemli nedenleri arasındadır. D vitamini kalsiyum ve potasyumun emilmesini, kemiklerde depo edilmesini sağlar. D vitamini fazlası ise kireçlenmeye neden olur. Bu nedenle değerin düzenli olarak kontrol edilmesi önemlidir” ifadelerini kullandı.

HER GÜN 20 DAKİKA GÜNEŞLENME YETERLİ

“D vitamini almada en önemli kaynak güneş ışınıdır ve bu ışınların etkisiyle deride oluşur. Günlük D vitamini gereksinimi; kollar, bacaklar ve yüzün 20 dakika gün ışığıyla temas etmesiyle karşılanabilir” diye söyleyen Kadıoğlu D vitamini bulunan besinleri sıraladı:

“ Balık yağı, somon ton balığı, istiridye, yumurta sarısı, peynir, tereyağı, karaciğer.”

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