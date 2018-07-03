Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 34°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
97100
ALTIN
186.480
DOLAR
4.6600
STERLİN
6.1411
EURO
5.4341

D vitamini eksikliği eklem ağrısı nedeni

Türkiye’de D vitamini eksikliği ciddi boyutta ve her 3 kişinin 2’sinde düşük değerle kendini gösteriyor. Güneş ışınlarının, yılın önemli bir bölümü etkili olduğu Antalya’da bile D vitamini eksikliğine sıkça rastlanabiliyor. İç Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Tülay Kadıoğlu, D vitamini eksikliğinin neden olabileceği sağlık sorunları hakkında bilgi verdi.

D vitamini eksikliği eklem ağrısı nedeni

Türkiye’de D vitamini eksikliği ciddi boyutta ve her 3 kişinin 2’sinde düşük değerle kendini gösteriyor. Güneş ışınlarının, yılın önemli bir bölümü etkili olduğu Antalya’da bile D vitamini eksikliğine sıkça rastlanabiliyor. İç Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Tülay Kadıoğlu, D vitamini eksikliğinin neden olabileceği sağlık sorunları hakkında bilgi verdi.

03 Temmuz 2018 Salı 10:40
D vitamini eksikliği eklem ağrısı nedeni

BAĞIŞIKLIĞIN GÜÇLENMESİNDE ETKİN ROL OYNUYOR

D vitamini kemik yapımını sağlamaktadır” diyen Kadıoğlu, “Kemik yapımı tamamlansa bile, D vitamini kemiklerin güçlenmesini ve ileride ortaya çıkabilecek osteoporoz riskini önler. Ayrıca insülin direnci sorunun ortaya çıkmasının engellenmesinde de önemli katkısı vardır. D vitamini eksikliği başta kanser olmak üzere; diyabet, hipertansiyon, kalp hastalığı, sık enfeksiyon, romatizmal hastalıklar, kronik yorgunluk ve depresyon gibi birçok önemli sağlık soruna neden olmaktadır. Bağışıklığı kuvvetlendirici özelliği bulunan D vitamini eksikliğinde; meme, rahim, bağırsak kanserleri gibi kanserlerin sıklığında artış olur. Ayrıca her çocuğun yaşamının ilk yılında alması gereken, büyüme ve gelişim için gerekli en önemli vitaminlerden biridir” şeklinde konuştu.

OFİS YAŞAMI D VİTAMİNİ DEĞERİNİ ETKİLİYOR

Dr. Kadıoğlu, “Provitamin şeklinde alınan D vitamini, deri altında UVA ışınları ile aktifleşir. Kapalı ofislerde geçirilen uzun çalışma saatleri sonucunda güneşten mahrum kalınması D vitamin eksikliğinin en önemli nedenleri arasındadır. D vitamini kalsiyum ve potasyumun emilmesini, kemiklerde depo edilmesini sağlar. D vitamini fazlası ise kireçlenmeye neden olur. Bu nedenle değerin düzenli olarak kontrol edilmesi önemlidir” ifadelerini kullandı.

HER GÜN 20 DAKİKA GÜNEŞLENME YETERLİ

“D vitamini almada en önemli kaynak güneş ışınıdır ve bu ışınların etkisiyle deride oluşur. Günlük D vitamini gereksinimi; kollar, bacaklar ve yüzün 20 dakika gün ışığıyla temas etmesiyle karşılanabilir” diye söyleyen Kadıoğlu D vitamini bulunan besinleri sıraladı:

“ Balık yağı, somon ton balığı, istiridye, yumurta sarısı, peynir, tereyağı, karaciğer.”

busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
D VitaminiTülay Kadıoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Havuza girmeden bunlara dikkat!
Havuza girmeden bunlara dikkat!
Diş hekimlerine implant kursu verildi
Diş hekimlerine implant kursu verildi
Güven duygusu anne karnında başlıyor
Güven duygusu anne karnında başlıyor

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim