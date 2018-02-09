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D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ BAŞ AĞRISINA SEBEP

D vitamini, vücuttaki en önemli minerallerin başında geliyor. Bağışıklık sistemini ve kemikleri güçlendiren D vitamininin eksikliği, ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Beslenme Uzmanı Ulaş Özdemir, “Özellikle yaşlı ve çocuklarda kas ve kemik sağlığı açısından D vitamini oldukça önemli. D vitamini eksikliği baş ağrısı ve saç dökülmesinin de önemli sebeplerinden biri” diye konuştu.

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ BAŞ AĞRISINA SEBEP

D vitamini, vücuttaki en önemli minerallerin başında geliyor. Bağışıklık sistemini ve kemikleri güçlendiren D vitamininin eksikliği, ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Beslenme Uzmanı Ulaş Özdemir, “Özellikle yaşlı ve çocuklarda kas ve kemik sağlığı açısından D vitamini oldukça önemli. D vitamini eksikliği baş ağrısı ve saç dökülmesinin de önemli sebeplerinden biri” diye konuştu.

busabahh
busabahh
09 Şubat 2018 Cuma 11:04
D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ BAŞ AĞRISINA SEBEP

Baş ağrısı ve saç dökülmesinin önemli sebeplerinden birinin D vitamini eksikliği olduğunu söyleyen Ulaş Özdemir, “D vitamini seviyesi kanda 25(OH)D düzeyleri şeklinde ölçülebilir. Eğer 25(OH) düzeyi 5 mg/dL’nin altındaysa ciddi bir eksiklik söz konusudur” şeklinde konuştu. D vitamini eksiklik durumuna göre hekimin görüşü doğrultusunda ek D vitamini desteğinin alınabileceğini söyleyen Özdemir, “Çünkü pankreastan kalbe kadar D vitamini oldukça önem arz ediyor. Dolayısıyla beslenme düzeni bozulduysa ve genelde güneş ışığından faydalanılmıyorsa D vitaminine mutlaka bakılmalı” önerisinde bulundu.

NEDENSİZ MUTSUZLUK

D vitamini eksikliğinin birçok nedeni olduğunun altını çizen Özdemir, “D vitamini içeren besinleri yeterli tüketmemek, bazı ilaçlar, güneş ışınlarından yararlanamamak ve hamilelik, D vitamini eksikliğine neden olabilir” dedi. Özdemir, kas ağrısı ve kramp, halsizlik, nedensiz mutsuzluk ve depresyon, aşırı saç dökülmesi, yaraların geç iyileşmesi ve başın terlemesinin D vitamini eksikliğinin başlıca belirtileri arasında olduğunu da ifade etti.

Özdemir, besinlerin diğer vitaminlerde olduğu gibi çok aktif bir rol oynamadığını belirterek, vücudun dönüştürüp kullanabileceği D vitamini deposu besinlerini ise şöyle sıraladı:
“Çipura, palamut, lüfer, yumurta, barbunya, keçi peyniri ve yoğurt.” (Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 09.02.2018 11:06
Anahtar Kelimeler:
Baş Ağrısı Ve Saç DökülmesiKas Ve Kemik SağlığıD Vitamini
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