“Cüzdan sendromu”nun özellikle cüzdanlarında kredi kartı, ehliyet, kimlik, para veya gereksiz kartları taşıma alışkanlıkları olan erkeklerde sık görüldüğünü söyleyen Dr. Rıza Azeri, “Şişkin cüzdan üzerine oturulduğunda leğen kemiğinde (pelvis) dengesizlik olur, bunun sonucunda bel ve omurga çevresindeki kaslarda zorlanma ve spazm gelişerek bel ve omurga ağrıları oluşturur. Bu yüzden uzun süreli arka cepte cüzdan kullananlarda kronik kalça ve bel ağrısı gelişir. Ayrıca cüzdanın siyatik sinirine bası yapması sonucu bel fıtığına belirtisi gibi bacakta geçici veya kalıcı uyuşma ve karıncalanma yapabilir” dedi.

ERGENLERDE SKOLYOZ YAPIYOR

Dr. Rıza Azeri “Cüzdan taşıyan erkekler oturduklarında cüzdan tarafındaki kabarıklık nedeniyle kalçaları yere paralel olmaz. Kalça ve bel kaslarında sürekli dengesizlik ve gerginlik oluşur, zamanla kronik kalça, bel ve bazen sırt ağrıları oluşabilir. Ayrıca kalçada cüzdan üzerinde oturuşa bağlı olarak Piriformis denilen ve siyatik sinirin üzerinde bulunan kasın bası sonucu bölgesel kan akımı yavaşlamasına bağlı spazma girer ve siyatik sinire bası nedeniyle de bacakta uyuşma gelişmesine neden olur. Özellikle ergenlerde omurgada şekil bozukluğu ve skolyoz oluşmasına neden olabiliyor. Bu yüzden son zamanlarda erkek pantolonlardaki arka cepler kalça kısmına değil daha aşağı uyluk kısmına dikiliyor” diye konuştu.

AYAĞINI DIŞA AÇARAK YÜRÜR

Sendromun belirtilerini anlatan Dr. Rıza Azeri, “En sık görülen belirti ağrıdır ve çoğunlukla kalça üzerinde görülür. Ağrılar cüzdan üzerine veya sert zemine oturmakla artar. Genelde hafif şiddette başlayıp zamanla artabilir veya aniden başlayabilir. Ağrı kalçada veya siyatik sinir boyunca oluşabilir. Bacağını kaldırma ve öne eğilme esnasında ağrı artabilir. Hasta yürüme veya bacak-bacak üzerine atmada zorlanır ve ağrıları artar, kalçayı rahatlatmak için ayağını dışa açarak yürür. Bacakta siyatik sinir boyunca oluşabilir” şeklinde konuştu.

CÜZDAN SENDROMU KADINLARDA DA GÖRÜLÜYOR MU?

“Cüzdan Sendromu”nun kadınlarda erkeklere oranla daha sık görüldüğünü dile getiren Dr. Rıza Azeri “Bir yana eğilerek oturmak ve piriformis kasının spazmı sonucu benzer şikayetler olur. Özellikle hamileliğin son aylarında vücuttaki ağırlık merkezinin öne kayması sonucu piriformis kasının yürüme ya da oturma esnasında zorlanmasına bağlı olarak benzer şikayetler oluşur” ifadelerini kullandı.

AĞRILARIN SEBEPLERİ

Dr. Rıza Azeri, ağrıların sebeplerini sıralayarak, “Arka cepte cüzdan taşıma, uzun süreli sert zeminde oturma, ilgili bölgeye travma, kalça kaslarının aşırı zorlanması (uzun süreli bisiklet kullanımı), duruş bozukluğu veya yürüyüş bozukluğu, çömelip kalkma gibi aktivitelerinin sıklığı, ağır aktivite ve spor öncesi kasları yeterince esnetmeme, kalça ve pelvise yönelik ortopedik cerrahi girişimler başlıca sebepler arasında yer alır. Hastalığın tanısı ise elle muayene esnasında kalçada piriformis kası üzerinde hassasiyet, belirli kalça manevralarıyla hastanın ağrısının artması, nörografik MR, EMG, pudendal sinir lezyonu veya siyatik sinir hasarının tespiti, görüntüleme yöntemlerinde (Röntgen, MR, BT) başka hastalıkların olmaması (Sakroiliak ya da kalça eklem patolojisi, belde fıtık veya dar kanal) ve romatizma testlerin negatif oluşundan konulabilir” dedi.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Tedavi yöntemlerini anlatan Dr. Rıza Azeri, “Erken ya da akut dönemde anti-inflamatuar ve kas gevşeticil ilaçlar ağrı ve spazmı azaltmaya yardımcı olur. İlk 1-2 gün içinde 2-3 saatte bir 20 dakika soğuk uygulama yapılabilir. Ağrı azaldıktan sonra kalça, uyluk ve bacak kaslarındaki gerginliği azaltmaya yönelik germe ve belirli kasları güçlendirecek egzersizler yapılabilir. Bu egzersizler fizyoterapist tarafından hastaya öğretilir. Spor yapmayan hastalara spor yapmaları tavsiye edilir. Ağrısı devam eden hastalara fizik tedavi cihazlarıyla uygulama yapılır. Manuel terapi teknikleri ile eklem mobilizasyonu, bağ dokusu ve kasları esnetmeye yardımcı olur. İnatçı olgularda kas içi enjeksiyonlar yapılabilir” diye konuştu.

ALINABİLECEK ÖNLEMLER

Hastalığı önleme şeklini de aktaran Dr. Rıza Azeri, “Dengesiz oturmadan ve arka cepte cüzdan taşımaktan kaçınılması gerekir. Hamilelerde aşırı kilo varsa veya kasları güçsüz ise uzun süreli oturma ve ayakta kalma ve yürüyüşlerden kaçınılmalıdır. Ofis çalışanları ve masa başında çalışanlar ergonomi kurallarına uymalı ve özellikle sandalyenin uç kısmında oturarak çalışmaktan kaçınmalıdır. Kalça ve bacak kaslarının güçlü ve esnek olması için düzenli spor yapılmalıdır” diyerek konuşmasını noktaladı.

HABER MERKEZİ