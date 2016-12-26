Diş çürüğü ve dişeti hastalıklarının sadece ağzı içini değil, bütün vücudu etkilediğini aktaran Diş Hekimi Agah Altunsuyu, “Ağızdaki rahatsızlıklardan biri de ağız kokusudur. Sebepleri, dişeti hastalıkları, diş çürüğü, solunum ve sindirim sistemi hastalıklar, sinüzit ve benzeri hastalıklardır. Ağız kokusu, insanın sosyal olmasını engeller, insan ilişkilerini yürütememesine ve insan çevresinden uzak durmaya iter. Diş çürüğü ve dişeti hastalıkları, bölgesel ve bedensel hastalıklara neden olur. Ağızdaki çürük, kan yoluyla bütün vücuda (kalp, böbrekler, eklemler, sindirim sistemi) yayılabilir ve hastalıklara yol açabilir. Bunların tedavisi de, hem maddi hem de manevi yönden kayıplara yol açar. Bu yüzden, hiç bir zaman ağız ve diş sağlığının aksatılmaması, her zaman iyi bakım yapılması gereklidir” dedi.

ÇÜRÜĞÜN TARİFİ YOK

Diş çürüğünün oluşma şeklinden bahseden Diş Hekimi Altunsuyu, “Diş üzerinde oluşan, bakteri taşıyan, yumuşak ve yapışkan tabakaya plak adı verilir. Plağın yiyeceklerle birleşmesi sonucu oluşan asit, dişlerin çürümesine neden olur. Plak, yiyecek ve asit etkenlerine karşın, bugüne kadar çürüğün tam tarifi yapılamamıştır” diye konuştu.

DÜZENLİ FIRÇA VE DİŞ İPİ

Çürüklerin tedavisine yönelik konuşan Diş Hekimi Agah Altunsuyu, “Çürük, erken dönemlerde beyaz leke halindedir. Bu dönemde, florlamayla tedavi edilebilir. Bunun için de florlu diş macunlarıyla düzenli fırçalamak ve florlu diş ipleri ile iki diş arasının temizlemek gerekir. Florlamayı diş hekimi direkt olarak ağızda da yapabilir. Eğer belli miktarda diş minesi kaybedilmişse, dişte oyuk oluşur. Buna kavite denir. Bu hallerde ancak bir diş hekiminin yardımıyla çürük bölge kaldırılarak, yerine dolgu konulmak suretiyle diş tedavi edilir” şeklinde konuştu.

İLERLEMİŞ DİŞ ÇÜRÜĞÜ

Bazı vakalarda dişin orta iç bölgesinde bulunan pulpa adını verilen damar ve sinirlerin oluşturduğu bölgeye kadar çürüklerin ilerleyebileceğini vurgulayan Altunsuyu, “Bu durumda ilerlemiş diş çürüğünden söz edilebilir. Çürük dişin pulpası yoluyla iltihaba, ağrıya ve sonuçta apseye neden olur. Bu tür vakalarda dişe kanal tedavisi uygulanır. Damar ve sinirler, pulpa odası ve kanaldan çıkarılarak yerine dolgu konulur. Dişin iyileşmesi imkansız durumlarda ise dişin çekimine karar verilir. Tedavi edilmeyen çürüklerde öncelikle yakın dokular zarar görür. Bademcikler iltihaplanır, sinüzit oluşur. Baş ağrısı ve ağız kokusu en sık rastlanan olaylardandır. Ayrıca kalp kapakçığının iltihaplanması, böbreklerin hastalanması, eklem yerlerinin hastalanması ve mide-bağırsak sisteminin hastalanmasını da sayabiliriz” ifadelerini kullandı.

DİŞLERİN ÇEKİMİ ZORUNLU HALE GELİR

Dişeti hastalıklarını sıralayan Diş Hekimi Agah Altunsuyu, “Öncelikle dişetinin tarifini yapalım. Dişeti, dişi saran ve besleyen pembe, sert dokudur. Dişeti hastalıklarını genel olarak 'gingivit ve periodonti' olarak ikiye ayırabiliriz. Gingivite dişeti iltihabı da diyebiliriz. Çürük oluşumunda bahsettiğimiz dişin üzerine yapışan plak temizlenmezse, zamanla dişetlerinin iltihaplanmasına neden olur. Gingivitli dişler, pembe rengini kaybeder ve kırmızıya dönüşür. Sağlıklı dişetinde görülen pütürlü mat pembelik yerini, şişkin parlak kırmızılığa bırakır. Bakteri plağı yerinden kaldırılmazsa, diş taşı tabirini kullandığımız tartar oluşur. Bunun için de, her 6 ayda bir düzenli olarak diş hekimine başvurarak dişlerimizdeki plağı temizletmemiz gerekir. Periodonti de, dişetinin ilerlemiş hastalığıdır. Yumuşak dokular şişer, dişi çene kemiğine bağlayan lifler kopar, alveol adını verdiğimiz ve dişin içinde bulunduğu kemik bölge erir. Böyle vakalarda diş sallanmaya başlar ve tedavi edilmezse dişin veya dişlerin çekimi zorunlu hale gelir” diye konuştu.

DİŞETİ TEDAVİSİ

Dişetlerinin tedavi yöntemini anlatan Diş Hekimi Agah Altunsuyu, “Gingivitis, 6 ayda bir diş temizliği yapılarak ve düzenli olarak diş fırçası ve diş ipi kullanarak tedavi edilebilir. İlerlemiş vaka olan periodontide ise tedavi iki şekilde olur: Cerrahi ve cerrahi olmayan. Cerrahi olmayan dişeti tedavisi ise ya ultrasonik aletlerle ya da el aletleriyle yapılır. Her ikisinde de öncelikle diş taşları temizlenir, bakteri plağı kaldırılır. Daha sonraki seanslarda da, dişetinin iç yüzeyi kazınır. Buna kürtaj adını veriyoruz. Diş köküyle dişeti arasında oluşan ve dişeti cebi adını verdiğimiz bölgeden diş taşı ve hastalıklı dişeti kazınır. Son seansta da, dişin kökü düzleştirilir ve kök yüzeyinde oluşan pütürler yok edilir. Bunlara ek olarak hastaya gargara ve antibiyotikler tavsiye edilebilir. Periodontili dişlerin çoğunlukla ağızda görünen bölümü sağlıklı dişlere göre uzundur. Bunun nedeni ise kemik kaybıdır. Kaybedilen kemik, tekrar kendiliğinden büyüyemez. Ancak dişetlerindeki şişik indiği için cep derinliği azalır. Diş hekimi muayenehanelerinde dişeti hastalıklarının tedavisi çoğunlukla az önce bahsettiğim yöntemlerle yapılır. Cerrahi tedavi ile gerektiğinde ise Periodontist adını verdiğimiz ve bu dalda uzmanlaşmış diş hekimlerine hastamızı yönlendiririz” diyerek konuşmasını noktaladı.

İlknur ŞAHİN