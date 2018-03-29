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ÇÖREK OTU YAĞI MUCİZESİ

Çörek otunun yanı sıra çörek otu yağı da birçok yerde popüler olmaya başladı. Romatizma ağrılarına, zayıflamaya ve kolesterolü dengelemeye kadar birçok şeye iyi geldiği bilinen çörek otu yağı çeşitli faydaları ile de dikkat çekiyor.

ÇÖREK OTU YAĞI MUCİZESİ

Çörek otunun yanı sıra çörek otu yağı da birçok yerde popüler olmaya başladı. Romatizma ağrılarına, zayıflamaya ve kolesterolü dengelemeye kadar birçok şeye iyi geldiği bilinen çörek otu yağı çeşitli faydaları ile de dikkat çekiyor.

29 Mart 2018 Perşembe 09:00
ÇÖREK OTU YAĞI MUCİZESİ

Çörek otu yağı satın alırken soğuk sıkım yani soğuk pres yöntemi ile üretilmiş olmasına dikkat edilmesi öneriliyor. Normalde acı olan çörek otunun bilinenin aksine yağının ise çok acı olmaması gerektiği belirtiliyor.Romatizma ağrısını geçirmeye fayda sağladığı bilinen bu yağın etkisinin kendini göstermesi için gece yatmadan önce ağrıyan bölgenin ovulması ve bu şekilde yatılması öneriliyor.

Başka birçok faydası ile ön plana çıkan çörek otu yağı halk arasında da bilinen ve oldukça rağbet gören yağlar arasında yer alıyor. Baş ağrısından bağırsak kurtlarını düşürücü etkisine, sindirim sistemini rahatlatmasından içerdiği vitamin ve mineral maddelere kadar etkileri karşımıza çıkıyor.

GEÇMİŞİ UZUN YILLAR ÖNCEYE DAYANIYOR

Bronşit ve öksürüğe de iyi geldiği bilinen çörek otu yağı, vücudun bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı koruma sağlıyor. Geçmişi uzun yıllar öncesine dayanan ve eski Türk köylerinde doğal şifa kaynağı olarak kullanılan çörek otu yağı, bugün uzman doktorlar tarafından da önerilen ve farklı birçok hastalıkta kalsiyum, magnezyum ve potasyum gibi vücut için çok değerli mineralleri içermesi ile dikkatleri çekiyor.

Tüm bunların yanı sıra, uzmanlara göreçörek otu yağının bilinenfaydaları ise aşağıdaki gibi sıralanıyor:

“Mide bulantısı sorununa iyi gelir.Mide ağrılarını giderici etki gösterir.Kalbi koruyucu olarak kullanılabilir.Sinüzit şikayetlerini hafifletir.Saçların doğal yapısının korunmasına yardımcı olur.Saç dökülmelerini önler.Stresi azaltıcı etki gösterir. Şeker hastalığında ek tedavi seçeneğidir.

KULLANMADAN ÖNCE DOKTORA DANIŞIN

Düşük yapma riskinden ötürühamilelik öğrenildiği an bırakılmalı, doğum kontrol haplarının etkisini azaltabileceği için yine bu tip haplarla birlikte kullanılmaması önerilir. Organ nakli gibi durumlarda da kullanılmaması gereklidir. Rahatsızlığın tespiti için mutlaka doktora gitmek ve teşhis sonrasında çörek otu yağı kullanılacaksa, bunu doktora bildirmek gerekiyor.”

Çörek otu yağını çoğu yerde bulmak mümkünken, bilinir, güvenilir yerlerden almak ve alınan yerden de gerekli bilgileri almak tavsiye ediliyor.

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
çörek Otuçörek Otu Yağı
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