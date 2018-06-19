Çok sevilen incir şifa deposu

Tam bir şifa kaynağı ve enerji deposu olan incirin sodyum, magnezyum, demir, kalsiyum, potasyum açısından zengin olduğunu vurgulayan uzmanlar, incirin bilinen faydalarını ise şu şekilde sıralıyorlar:

“İncir kemikleri korur. Kalp dostudur ve kalp sağlığını korur. İçerdiği zengin liflerden dolayı sindirim sistemine faydalıdır. Zayıflamaya yardımcı olur. Kuru incirin kalorisi çok düşüktür. Bu yüzden kilo aldırmaz. Hipertansiyonu önler. Vücudun sodyum seviyesini dengeler. İyi bir antioksidandır. Kanseri önleyici özelliği vardır.”

Kuru incirin demir açısından çok zengin bir şifa kaynağı olduğunu da belirten uzmanlar; incir tüketiminin yararlarını sıralarken bilinen pek bir zararı olmadığını fakat diyabet sorunu yaşayanların ise doktorlarına danışmalarını tavsiye ediyorlar.

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