Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 26°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
92477
ALTIN
195.609
DOLAR
4.7480
STERLİN
6.2720
EURO
5.4948

Çok sevilen incir şifa deposu

Yaz meyvesi olan incirin tüketiminin şu anda tam zamanı. Özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerinin hemen hemen her yerinde yetişen incir Malatya’da da bulunuyor. Vatandaşların çok sevdiği incirin faydaları ise saymakla bitmiyor.

Çok sevilen incir şifa deposu

Yaz meyvesi olan incirin tüketiminin şu anda tam zamanı. Özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerinin hemen hemen her yerinde yetişen incir Malatya’da da bulunuyor. Vatandaşların çok sevdiği incirin faydaları ise saymakla bitmiyor.

19 Haziran 2018 Salı 10:29
Çok sevilen incir şifa deposu

Tam bir şifa kaynağı ve enerji deposu olan incirin sodyum, magnezyum, demir, kalsiyum, potasyum açısından zengin olduğunu vurgulayan uzmanlar, incirin bilinen faydalarını ise şu şekilde sıralıyorlar:

“İncir kemikleri korur. Kalp dostudur ve kalp sağlığını korur. İçerdiği zengin liflerden dolayı sindirim sistemine faydalıdır. Zayıflamaya yardımcı olur. Kuru incirin kalorisi çok düşüktür. Bu yüzden kilo aldırmaz. Hipertansiyonu önler. Vücudun sodyum seviyesini dengeler. İyi bir antioksidandır. Kanseri önleyici özelliği vardır.”

Kuru incirin demir açısından çok zengin bir şifa kaynağı olduğunu da belirten uzmanlar;  incir tüketiminin yararlarını sıralarken bilinen pek bir zararı olmadığını fakat diyabet sorunu yaşayanların ise doktorlarına danışmalarını tavsiye ediyorlar.

busabahmalatya.com

Hilal Demirtaş

Anahtar Kelimeler:
MalatyaIncirFaydaları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sırt ve boyun ağrısı kamburluk habercisi
Sırt ve boyun ağrısı kamburluk habercisi
Vejetaryenlik uzun ve sağlıklı yaşamın sırrı mı?
Vejetaryenlik uzun ve sağlıklı yaşamın sırrı mı?
Ses kısıklığına tavsiye
Ses kısıklığına tavsiye

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim