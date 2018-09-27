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Çocuklarınızı hastalıklara karşı koruyun

Sonbahar özellikle de çocuklu aileler için ‘düşen kuru yaprakların’ oluşturduğu nostaljiden çok, hastalıkları çağrıştırıyor. Zira okulların açılmasıyla grip sezonu da başlıyor. Enfeksiyonlar, o ana dek ‘sapasağlam’ dediğiniz çocuğunuzu bir yaprak gibi bir anda soldurabiliyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. İlkay Değerli, hastalıklara karşı anne babalara önemli uyarılar ve önerilerde bulundu, hastalıktan uzak bir okul dönemi için alınması gereken önlemleri anlattı.

Çocuklarınızı hastalıklara karşı koruyun

Sonbahar özellikle de çocuklu aileler için ‘düşen kuru yaprakların’ oluşturduğu nostaljiden çok, hastalıkları çağrıştırıyor. Zira okulların açılmasıyla grip sezonu da başlıyor. Enfeksiyonlar, o ana dek ‘sapasağlam’ dediğiniz çocuğunuzu bir yaprak gibi bir anda soldurabiliyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. İlkay Değerli, hastalıklara karşı anne babalara önemli uyarılar ve önerilerde bulundu, hastalıktan uzak bir okul dönemi için alınması gereken önlemleri anlattı.

27 Eylül 2018 Perşembe 16:49
Çocuklarınızı hastalıklara karşı koruyun

Enfeksiyonun bakteri değil de virüs kaynaklı olması durumunda tedavide antibiyotiğin yerinin olmadığını vurgulayan Dr. İlkay Değerli, antibiyotiklerin üst solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan virüsleri öldürmediği gibi gereksiz antibiyotik kullanımının bakterilerin direnç kazanmasına neden olacağını söylüyor.

Dr. Değerli, “El yıkama ve burun temizliği gibi kişisel bakım becerilerinin geliştirilmesini sağlayın. Su ve sabun sayesinde enfeksiyonlara yol açan mikropların vücutlarından uzaklaştırılmasını sağlamış olacaklarını öğretin. Doğru el yıkama için 20’ye kadar saymaları gerektiğini belirtirken, nasıl doğru el yıkanacağını uygulamayla gösterin.Ellerini gün içerisinde ağzına ve yüzüne sürmemesi, hapşırırken ağzını eliyle değil, koluyla ya da kağıt mendille kapatması gerektiğini anlatın” diyor. (Haber Merkezi)

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 27.09.2018 17:30
Anahtar Kelimeler:
İlkay DeğerliHastalıkçocuk
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