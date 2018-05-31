Çocukların yüzde 10’u kabız!

Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa, kabızlığın nedenleri ve tedavi yöntemleri hakkında şu bilgileri verdi:

“Her insan hayatı boyunca en az bir kere kabız olmuştur ancak basit bir problem gibi görünse de kabızlık olayının belirli aralıklarla sürekli tekrar etmesi ciddiye alınması gereken bir durumdur. Haftada üç kere dışkılama olayını gerçekleştiremeyen her birey kabızlık problemi ile karşı karşıyadır.

KABIZLIĞIN NEDENLERİ

Kabızlık problemi bütün insanları etkileyebilen bir durumken en çok çocuklarda ve yaşlılarda görülmektedir. Kabızlığın birçok nedeni vardır. Bunlar özellikle düzensiz ve katı beslenme, su tüketiminin az olması, lifli gıdaların az tüketilmesi, kullanılan bazı ilaçlar, hamilelik dönemi, fiziksel hareketsizlik, bağırsak hareketlerinin azalması, yaşlanma, aşırı süt tüketimi, sabit rutinin dışına çıkma (seyahat gibi) ve alttan yatan ciddi bir hastalık durumu bu nedenlerden bazılarıdır.

STRES KABIZLIK YAPAR

Aslında en önemli nedenlerden birisi strestir. Özellikle genç bireyler ve çalışan insanlarda stres bağırsak fonksiyonlarını daha çok etkiler. Stresli bir dönemde insan vücudunda bazı değişiklikler olur ve bağırsak fonksiyonları bu durumdan direkt etkilenir. İkinci beynimiz olarak adlandırılan bağırsaklarımız duygu değişimleri ile birlikte çok sık etkilenmektedir. Hatta belirli duygu değişimleri bağırsakların ilgili bölgelerini etkiler ve o bölgelerde ağrı, kasılmalar meydana getirebilir. Korku, öfke, hayal kırıklığı, keder, üzüntü ve endişe bağırsaklarımızda spesifik olarak belirli bölgeleri etkilerler.

KABIZLIĞIN ÇARESİ REFLEKSOLOJİ

Kabızlık problemi ile başa çıkabilmek için öncelikle günlük su tüketimi en az 2.5 litre olmalıdır. Katı ve düzensiz beslenme önlenmeli, lifli gıdalar olarak meyve ve sebze tüketimi arttırılmalıdır. Hem kabızlık hem de genel sağlık için fiziksel aktiviteye önem vermeniz gerekmektedir.

2017 yılında Gastroenterelogy Nursing’de yayımlanan çalışmada Türkiye’deki çocukların yüzde 10’u kabızlık problemi çekmektedir. Aynı çalışmada dört hafta boyunca haftada beş gün boyunca ayak altından uygulanan refleksoloji tedavisinin kabızlık şikayetini azaltmada etkili olduğu gösterilmiştir. 2018 yılında Complementary Terapies in Clinical Practice’de yayımlanan çalışmada da refleksoji uygulamasının karın bölgesindeki şişkinliği ve kabızlık şikayetlerini azalttığı bulunmuştur.”

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