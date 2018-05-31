Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 20°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
103869
ALTIN
187.091
DOLAR
4.4730
STERLİN
5.9306
EURO
5.2167

Çocukların yüzde 10’u kabız!

Gastroenterelogy Nursing’de yayımlanan bilimsel araştırmaya göre, Türkiye’deki çocukların yüzde 10’u kabızlık problemi çekiyor! Sadece çocuklar değil büyükler de aynı dertten muzdarip.

Çocukların yüzde 10’u kabız!

Gastroenterelogy Nursing’de yayımlanan bilimsel araştırmaya göre, Türkiye’deki çocukların yüzde 10’u kabızlık problemi çekiyor! Sadece çocuklar değil büyükler de aynı dertten muzdarip.

31 Mayıs 2018 Perşembe 10:09
Çocukların yüzde 10’u kabız!

Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa, kabızlığın nedenleri ve tedavi yöntemleri hakkında şu bilgileri verdi:

“Her insan hayatı boyunca en az bir kere kabız olmuştur ancak basit bir problem gibi görünse de kabızlık olayının belirli aralıklarla sürekli tekrar etmesi ciddiye alınması gereken bir durumdur. Haftada üç kere dışkılama olayını gerçekleştiremeyen her birey kabızlık problemi ile karşı karşıyadır.

KABIZLIĞIN NEDENLERİ

Kabızlık problemi bütün insanları etkileyebilen bir durumken en çok çocuklarda ve yaşlılarda görülmektedir. Kabızlığın birçok nedeni vardır. Bunlar özellikle düzensiz ve katı beslenme, su tüketiminin az olması, lifli gıdaların az tüketilmesi, kullanılan bazı ilaçlar, hamilelik dönemi, fiziksel hareketsizlik, bağırsak hareketlerinin azalması, yaşlanma, aşırı süt tüketimi, sabit rutinin dışına çıkma (seyahat gibi) ve alttan yatan ciddi bir hastalık durumu bu nedenlerden bazılarıdır.

STRES KABIZLIK YAPAR

Aslında en önemli nedenlerden birisi strestir. Özellikle genç bireyler ve çalışan insanlarda stres bağırsak fonksiyonlarını daha çok etkiler. Stresli bir dönemde insan vücudunda bazı değişiklikler olur ve bağırsak fonksiyonları bu durumdan direkt etkilenir. İkinci beynimiz olarak adlandırılan bağırsaklarımız duygu değişimleri ile birlikte çok sık etkilenmektedir. Hatta belirli duygu değişimleri bağırsakların ilgili bölgelerini etkiler ve o bölgelerde ağrı, kasılmalar meydana getirebilir. Korku, öfke, hayal kırıklığı, keder, üzüntü ve endişe bağırsaklarımızda spesifik olarak belirli bölgeleri etkilerler.

KABIZLIĞIN ÇARESİ REFLEKSOLOJİ

Kabızlık problemi ile başa çıkabilmek için öncelikle günlük su tüketimi en az 2.5 litre olmalıdır. Katı ve düzensiz beslenme önlenmeli, lifli gıdalar olarak meyve ve sebze tüketimi arttırılmalıdır. Hem kabızlık hem de genel sağlık için fiziksel aktiviteye önem vermeniz gerekmektedir.

2017 yılında Gastroenterelogy Nursing’de yayımlanan çalışmada Türkiye’deki çocukların yüzde 10’u kabızlık problemi çekmektedir. Aynı çalışmada dört hafta boyunca haftada beş gün boyunca ayak altından uygulanan refleksoloji tedavisinin kabızlık şikayetini azaltmada etkili olduğu gösterilmiştir. 2018 yılında Complementary Terapies in Clinical Practice’de yayımlanan çalışmada da refleksoji uygulamasının karın bölgesindeki şişkinliği ve kabızlık şikayetlerini azalttığı bulunmuştur.” 

busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MalatyaSağlıkKabızçocuk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tütün kalbin düşmanı
Tütün kalbin düşmanı
Hava kirliliği cilt kanseri vakalarını artırıyor
Hava kirliliği cilt kanseri vakalarını artırıyor
Gözlük ve lenslere veda edin
Gözlük ve lenslere veda edin

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim