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Çocukları aşırı güneşten koruyun!

Güneşli sıcak yaz günlerinin gelmesiyle açık havada daha fazla zaman geçirmeye başladık. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr Coşkun Saf, “Güneşin zararlı etkilerinden çocuklarımızı korumak için ilk tedbir güneşin dik açıyla vurduğu saatlerde (10.00 ile 16.00 arası) uzun süre güneşte kalınmamalı” dedi.

Çocukları aşırı güneşten koruyun!

Güneşli sıcak yaz günlerinin gelmesiyle açık havada daha fazla zaman geçirmeye başladık. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr Coşkun Saf, “Güneşin zararlı etkilerinden çocuklarımızı korumak için ilk tedbir güneşin dik açıyla vurduğu saatlerde (10.00 ile 16.00 arası) uzun süre güneşte kalınmamalı” dedi.

05 Temmuz 2018 Perşembe 10:33
Çocukları aşırı güneşten koruyun!

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr Coşkun Saf verdiği bilgilerde şunları kaydetti:

“Cilde rengini veren melanin maddesinin az olduğu açık tenli veya çilli çocuklar, güneşin zararlı etkilerine daha da açık olduğundan ayrıca dikkat edilmelidir. Maruz kalınan güneş ışınının süre ve yoğunluğu arttıkça ciltte oluşacak hasar riski de artmaktadır. Ayrıca bu ultraviyole ışınlar ciltte erken yaşlanma ve kanser gelişimi gibi gözle görünmeyen hasara da yol açabilmektedir. Ultraviyole ışınlar yaz aylarında ve güneş ışınlarının dik açıyla geldiği saatlerde (saat 10.00 ile 16.00 arasında) en güçlü düzeydedir.Güneş yanığı bulguları çocuktan çocuğa değişmekle birlikte ciltte kızarıklık, şişlik, ağrı, su toplamış kabarıklıklar ve günler sonra oluşan ciltte kuruluk, kaşıntı ve soyulma şeklinde görülürken maruziyetin süre ve yoğunluğuna bağlı olarak da ateş, halsizlik, bilinç bulanıklığı, baygınlık gibi güneş çarpma şikayetleri de eşlik edebilmektedir.”

GÜNEŞ YANIK VE ÇARPMALARINDA NE YAPILMALI?

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr Coşkun Saf, “Öncelikle önemli sorunlar yaratabileceğinden eğer çocuğunuzda güneşe bağlı ciddi veya geniş yanıklar ya da su toplamış alanlar oluştuysa, ateş, bulantı, kusma, düşkünlük gibi şikayetler varsa mutlaka bir çocuk doktoruna göstermeniz gerekmektedir. Hafif maruziyette çocuğunuza ılık-serin bir duş aldırabilir ve güneş yanığı oluşan bölgelere soğuk kompresler uygulayabilirsiniz. Doktorunuzun önerebileceği ateş düşürücü ve ağrı kesicilerden kullanabilirsiniz. Bebeğinizin veya çocuğunuzun hassas cildine uygun iyi bir nemlendirici, aloe veralı bir krem kullanabilirsiniz. Yine doktorunuzun önerisi doğrultusunda yanığın ciddiyetine göre cilde steroidli kremler veya lokal ağrı kesici kremler de kullanılabilir. Eğer su toplamış kabarcıklar oluştuysa, enfeksiyon riski olacağından bunları patlatmamanız gerekmektedir. Ayrıca güneşe maruz kalan ve güneş yanığı oluşan çocuklara birkaç gün ekstradan sıvı vermeniz oluşabilecek sıvı kaybını önlemek açısından önemlidir” ifadelerine yer verdi. 

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 05.07.2018 11:00
Anahtar Kelimeler:
Güneşçocuk SağlığıYaz Günleri
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