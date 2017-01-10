Çocuklarda sıkça görülen hırıltı sorunuyla ilgili bilgiler aktaran Dr. Erdem Topal, “Aileler çocuklarının göğsünde hırıltı olduğu durumlarda, bize başvurmaktadırlar. Biz öncelikle bu hırıltının üst solunum yolu dediğimiz burun, geniz tıkanıklığına bağlı bir horlama mı? Yoksa gerçekten hırıltı dediğimiz akciğerden gelen bir hırıltı mı? Ayırt etmemiz gerekiyor. Bunun için aileye şu soruyu soruyoruz. Çocuğun göğsünün elinizi koyduğunuz zaman elinize bir hırıltı geliyor mu? Bazen ayırt edilmediği zaman taklit yapıyoruz. Yani öncelikle ayırt etmemiz gereken, üst solunum yolları dediğimiz gırtlakta yukarıdan gelen bir hırıltı mı yoksa akciğerden kaynaklanan bir sorun mu bunun farkına varmamız gerekmektedir. Bizim için önemli olan akciğerden kaynaklanan bir hırıltıdır. Çünkü akciğer ve astımla ilişkili olan hırıltı budur. Bu netleştirildikten sonra, ailelere bir takım sorular sormamız gerekmektedir” dedi.

‘ÇOCUĞUNUZ ASTIMDIR’ DEMİYORUZ

Hırıltı ile astım arasındaki ilişkiyi anlatan Dr. Topal “Ailelerin çık sık sorduğu tekrarlayan hırıltı varsa, çocuğum astım mı diye endişelerini dile getirmektedirler. Öncelikle her hırıltı astım değildir. Yüzde 80’i altı yaşına gelmeden iyileşmektedir. Bazı hırıltılar astım olarak yoluna devam etmektedir. Altı yaşına gelene kadar aileye ‘çocuğunuz astımdır’ demiyoruz. Çünkü bu, hırıltı atakları da olabilir. Ancak altı yaşından sonra hırıltılar devam ederse astım teşhisi koyuyoruz” diye konuştu.

AKCİĞERE ZARAR VERİR

Hırıltının akciğere zarar verebileceğini vurgulayan Topal, “Çocukta ilk kez bir hırıltı atağı oluyorsa ve iki yaşından küçük ise bu akut bronştur. Bunun için bir doktora gitmeye gerek yoktur. Bu ataklar yılda 3-4 kez oluyorsa hastaların mutlaka alerji kliniğe gitmesi gerekiyor. Bu klinikte birçok testler yapılıyor ve yine sık atak geçirenler doktor kontrolüyle mutlaka düzenli ve koruyucu ilaçlar kullanmalıdır. Çünkü hırıltı ağırsa, akciğere zarar verebilir. Bu ilaçlar, atakların ağır geçmesini ve sıklık derecesini azaltır. Ayrıca hastalarımızı kış dönemlerinde grip tetikliyorsa, grip aşısı da önerebiliyoruz. Çünkü bu atağı tetikleyen unsurların başında nezle ve grip gelmektedir’’ şeklinde konuştu.

BİTKİSEL İLAÇLARI ÖNERMİYORUZ

Özellikle bitkisel ilaçların hırıltının sonlandırılması amacıyla kullanılmaması gerektiğinin altını çizen Turgut Özal Tıp Merkezi Çocuk İmmünolojisi ve Alerjisi Uzmanı Dr. Erdem Topal, “Halkımız, hırıltısı olan çocuklar için bitkisel çözümlere başvurmaktadır. En sık gördüklerimiz, VICKS dediğimiz kremi göğse sürme, bıldırcın yumurtası kullanma, papatya çaylarına yönelme olmaktadır. Hatta bazı hastalar, doktorlar tarafından bağışıklığı zayıf diye bir takım bitkilerden elde edilmiş, bağışıklığı güçlendirici ilaçlara yönlendiriliyor. Biz bunların hiçbirini hastalara önermiyoruz. Buradaki olay; bronşların tıkanması böyle bir durum varsa mutlaka uzmanına gidilmesi, en azından çocuk uzmanının ve medikal tedavilerin düzenlenmesi gerekmektedir. Yine bu hastalar için aileler tuz mağaraları ve piyasalarda gördüğümüz tuz lambaları da satılmaktadır. Bunun faydaları ispatlanmamıştır. Şunun bilinmesi gerekiyor ki; 1, 2 ya da 3 doktora gidip sonuç alamamak hastaları başka arayışlara yöneltmemesi gerekmektedir. Aileler grip ve nezlelerle tetiklendiğini bilirlerse ona göre tedbirlerini alıp, fazla bir arayışa gitmek yerine çocuklarının büyümesini beklemeliler” ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ