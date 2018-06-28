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Çocuklarda yaz ishaline yol açan besinler

Çocuklarda sık görülen yaz hastalıklarının başında ishal geliyor. Bulaşıcı bir hastalık olan ishal çocuk sağlığı söz konusu olunca ekstra özen istiyor. Çünkü çocuklar sıvı kaybının önlenemediği durumlarda ciddi hastalıklarla karşı karşıya kalabiliyor.

Çocuklarda yaz ishaline yol açan besinler

Çocuklarda sık görülen yaz hastalıklarının başında ishal geliyor. Bulaşıcı bir hastalık olan ishal çocuk sağlığı söz konusu olunca ekstra özen istiyor. Çünkü çocuklar sıvı kaybının önlenemediği durumlarda ciddi hastalıklarla karşı karşıya kalabiliyor.

28 Haziran 2018 Perşembe 11:42
Çocuklarda yaz ishaline yol açan besinler

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Eftal Geçgil, ishal olan çocukların beslenmesinde dikkat edilmesi gerektiğini anlattı.

İSHAL BESİN VE SUYOLUYLA BULAŞIYOR

Yaz aylarında kapalı alanlara kıyasla daha çok açık alanlarda vakit geçiren çocuklar özellikle gastrointestinal sistem enfeksiyonlarına sık yakalanırlar” diyen Geçgil, “İshal sıklıkla 0-5 yaş grubunu etkiler. Eğer ishale ateş ve kusma eşlik ediyorsa hemen doktora gidilmelidir. Mide ve bağırsak sisteminin enfeksiyonu olarak tanımlanabilecek bu rahatsızlık, bulaşıcı özellik taşıdığı için önemlidir. Havaların ısınması bu enfeksiyona yol açan virüslerin çoğalmasını kolaylaştırır, besin ve suyla hastalık kolaylıkla bulaşır” şeklinde konuştu.

İSHAL VAKALARINDAKİ ARTIŞI TETİKLEYEN GIDALARA DİKKAT!

İshal vakalarında artışı tetikleyen gıdalara dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Dyt. Geçgil bunları şu şekilde sıraladı:

“Bozuk gıdaların tüketimi, açık büfe yemekler, dondurma ve sütlü besinler, gıdalan uygun şartlarda üretilip saklanmaması, ev ortamında pişirildikten sonra buzdolabına konulmamış yemekler, açıkta satılan hazır gıdalar.”

SALATA MALZEMELERİ VE MEYVELERİ BİRKAÇ KEZ YIKAYIN

Gelgit, “Yaz ishallerinde sıklıkla karşılaşılan bir diğer durum, hava sıcaklığı yüzünden bakterilerin hızla çoğalarak su veya besini kirletmesidir. Genelde kirlenmiş suların içilmesi, çiğ sebzelerle hazırlanmış iyi yıkanmamış salatalar ve meyvelerin tüketilmesi sonucu da ishal yapan mikroplar, ağız yoluyla alınarak çocukların bağırsaklarına ulaşır. Özellikle durgun sularda, kanalizasyonun karıştığı sularda, iyi ilaçlanmamış içme ve kullanma sularında mikroplar uzun süre yaşayarak çoğalır” şeklinde konuştu.

ÇOCUKTAKİ SIVI KAYBI ÖNLENMELİ

Dyt. Geçgil, “Günde üç veya daha fazla sulu dışkılama ishal kabul edilir. İshal durumunda bağırsak hareketleri artar, normal süreden daha kısa aralıklarla dışkılama meydana gelir. Dışkı şekilsiz, yumuşak ve sulu bir görünümde olur. İshaller 5 yaş altında sık görülmekle birlikte, iki yaştan küçük çocuklarda çok ciddi sonuçlara yol açabilir; sıvı kaybına bağlı ölümler görülebilir. İshalin en önemli komplikasyonu sıvı kaybıdır. İshal ile kaybedilen sıvının az az, sık sık bulantı veya kusmayı tetiklemeyecek şekilde yerine konması gerekir. Sıvı kaybı engellendiği sürece sorun oluşmaz” açıklamalarında bulundu.

İSHALE İYİ GELEN GIDALAR

İshal sorunu yaşanan dönemde bağırsakları çok yormayacak yumuşak gıdalar tüketilmesi gerektiğini öneren Geçgil, “Bu gıdalar şu şekilde gruplandırılabilir: Nişasta içeren pirinç, makarna ve patates, probiyotik içeren yoğurt, ayran, kefir” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
YazIshalçocuklar
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