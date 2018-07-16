ÇOCUKLARDA YAZ İSHALİ ÖLDÜREBİLİYOR!

İshalin çocuklarda yaz mevsiminde artış göstermesinin birkaç nedeni var. Bunlardan en önemlisi, sıcak havalarda, enfeksiyon oluşturan virüs ile bakterilerin besinlerde kolay ve hızlı bir şekilde üreyebilmeleri. İshale neden olan bir başka önemli etken de hijyenik olmayan içme sularının içerdikleri mikroplar. Bunların yanı sıra çocukların deniz ve havuzlarda yuttukları mikroplu sular da ishale yol açabiliyor. Peki, aldığımız tüm önlemlerimize rağmen çocuğumuz ishal olduğunda neler yapmalı, nelerden kaçınmalıyız? Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Kamuran Mutluay yaz ishalinde dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı, önemli bilgiler verdi.

BOL BOL SIVI İÇİRİN

Mutluay, “İshalde sıvı ve beraberinde elektrolit kaybı olduğu için tedavide temel prensip, kaybedilenlerin yerine konulması. Bunun için çocuğunuz eğer kusmuyorsa bol bol sıvı içirmelisiniz. Sıvı olarak su, ayran, taze sıkılmış meyve suyu (özellikle elma ve havuç) veya şekersiz çay verebilirsiniz” diyerek şunları kaydetti:

“Anne sütü içeriğinde bulunan bazı maddeler sayesinde ishale karşı koruyucu ve iyileştirici özelliğe sahip. Çocuğunuz emzirme dönemindeyse anne sütünü daha da fazla vermeye çalışın. Emzirme dönemini geçmişse her zamanki beslenme düzenine devam edin.

İSHAL TOZLARINDAN FAYDALANIN

İshalde kaybedilen sıvı ve elektrolitleri yerine koyabilmenin en iyi yollarından biri, eczanelerde satılan ishal tozları. Bunun dışında çocuğunuza içebileceği kadar su da içirin. Çocuğunuz suyu veya ilaçlı suyu bir anda bol miktarda içerse kusma riski artıyor. Bu nedenle yudum yudum ve sık sık içirmeniz daha doğru olacaktır.

Meyve olarak muz ve şeftali, katı besinlerden de yağsız makarna, pirinç pilavı, haşlanmış patates tüketilmesi ishal süresi ve şiddetini azaltıyor. Ayrıca bağırsak florasını düzenleyici probiyotikler de verebilirsiniz.”

YAĞLI VE ŞEKERLİ GIDALARDAN KAÇININ

Dr. Kamuran Mutluay ishalin şiddetini artıracağı için çocuğunuza yağlı ve şekerli gıdalar yedirmemeniz gerektiği uyarısında bulunarak, “Ayrıca hazır meyve suları, şeker, çikolata ve gazlı içecekler vermeyin. Hem ishali artırabildiği hem de hazmı zorlaştırıp gaz şikayetine neden olabildiği için süt tüketimini de kısıtlamanızda fayda var” diyor.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Kamuran Mutluay doktorunuz önermedikçe çocuğunuza kesinlikle antibiyotik vermemeniz gerektiği uyarısında bulunuyor. Bunun nedeni ise gereksiz verilen antibiyotiklerin bağırsak florasındaki faydalı mikropları öldürmesi, dolayısıyla yarardan çok zarar vermesi. Ayrıca vücuttaki toksin ve zehirler bağırsaklar vasıtasıyla atıldığı için ishal kesici ilaçları da kesinlikle kullanmayın. Eğer ishal ilaçlarla durdurulursa bakteri ve toksin vücutta normalden fazla kalıyor ve kana karışıp vücuda zarar verebiliyor.