ÇOCUKLARDA ÖLÜM NEDENLERİNİN BAŞINDA GELİYOR!

İshal sindirim sırasında emilim ve sekresyonun azalması ile yumuşak ve sıvı bir görünüm olan dışkının günde 3-4 defa tekrarlaması durumu olarak kabul edilir. Diyetisyen Orhan Okşar, ishal ve beslenme önerilerine ilişkin konuştu.

Okşar çocuklarda ishalin nedenlerini şöyle sıraladı:

“Yetersiz beslenme, ek besinlere erken veya geç geçme, aşırı beslenme, enfeksiyonlar, besin zehirlenmeleri, antibiyotik kullanımı, bazı metabolik hastalıklar neden olmaktadır.”

BİLİNÇ KAYBI

Dyt. Okşar yapılması gerekenler ile ilgili olarak ise, “İshali olan çocuğa bol su ve sıvı besinler verilmelidir. İshal sırasında beslenmesine uygun besinler tüketmesi belirtileri azaltabilir. Aşırı kusma ve bilinç kaybı yoksa çocuk muhakkak beslenmelidir. Anne sütü alan bebekler muhakkak emzirilmelidir. Anne sütünün enfeksiyonlara karşı koruyucu etkisi vardır. Çocuk inek sütü ile besleniyor ise süt ilk 2 gün yarı yarıya sulandırılarak çocuğa verilmelidir. Bebek ek besine başladı ise potasyumdan zengin olan patates püresi, meyve suları, pirinç lapası, ayran, yağsız et, acısız tarhana çorbası tüketebileceği besinler arsında olabilir” şeklinde bilgiler paylaştı.

İYİ PİŞMİŞ BESİNLER VERİLMELİ

Okşar, “Şeker ve şekerli besinler bağırsakta bakterilerin çoğalmasına neden olabileceğinden verilmemelidir. Pirincin içerisinde bulunan glisin su tutucu özelliğinden dışkı sayısının azalmasına yardımcı olur. İshal süresince çocuğa verilmemesi gereken besinler ise; çiğ sebze ve meyve, besin değeri olmayan çorbalar (şehriye gibi), kepekli tahıllar, kepekli ekmek, acılı yiyecekler, yağı yüksek olan besinler verilmemelidir. Az ve sık aralıklı beslenme ile zorlamadan iyi pişmiş besinler verilmelidir” sözlerine yer verdi.

İSHALDEN KORUNMAK İÇİN…

Okşar ishalden korunmak için verdiği tavsiyelerde, “İçme suyuna dikkat edilmeli, su kaynatılmalı ve ılıdıktan sonra verilmelidir. Sebze ve meyveler bol su ile yıkanmalı. Yemekler dışarıda bekletilmemeli. Buzdolabında saklanmalıdır. Yemekler hazırlanmadan önce, tuvaletten sonra, bebeğin bezi değiştirildikten sonra muhakkak eller sabunla en az 20 saniye ovalanarak yıkanmalıdır. Hijyen ve sanitasyon işlemlerine dikkat edilmelidir” diye konuştu.