Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Özgür Çetik, ebeveynlerin özellikle bu iki belirtide zaman kaybetmemeleri gerektiğine dikkat çekerek, “Normalde diz eklemi içinde bulunan yarım ay şeklindeki 2 adet kıkırdak yapıdan oluşan menisküslerin birçok görevi var. Bunlardan en önemlisi ise diz eklem kıkırdağının korunmasını sağlamak. Bu nedenle menisküs yırtığı zamanında tedavi edilmezse dizin eklem kıkırdağında hasar oluşabiliyor” dedi.

EN ÖNEMLİ NEDENİ…

Menisküslerin anne karnında yarım ay halini almaları gerekiyor diyen Prof. Dr. Çetin, “Eğer anne karnında bu şekli almazlarsa, dairesel, bir başka deyişle disk şeklinde oluşuyorlar. Bu şekilleriyle yük taşıma kapasiteleri yarım ay şekline göre daha az olduğu için de kolayca yırtılabiliyorlar. Bu tip menisküs yırtıkları genellikle 10 yaşından küçük çocuklarda daha sık ortaya çıkıyor” şeklinde konuştu.

AĞRI GEÇMİYORSA ÇÖZÜM CERRAHİ

Herhangi bir şikayete yol açmayan bazı tipteki menisküs yırtıkları ameliyat gerektirmeden takip edilebiliyor. “Ancak menisküs yırtığı çoğunlukla yakınmaya neden olduğu için tedavisi çoğunlukla cerrahi oluyor” diyen Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Özgür Çetik, sözlerine şöyle devam etti:

“Menisküs yırtığı günümüzde artroskopi denilen kapalı ameliyat yöntemiyle tedavi ediliyor. Çoğunlukla menisküsün yırtık kısmı çıkarılırken, bazı durumlarda yırtığın dikilmesi yöntemine de başvurulabiliyor. Menisküslerin bütün olarak korunabilmeleri diz ekleminin uzun süreli sağlıklı kalması için önemli, bu nedenle onarılmaya uygun yırtıklarda menisküs dikişi yöntemi tercih ediliyor. Ameliyatın ardından ağrı, dizde kitlenme gibi sorunlar ortadan kalkıyor ve çocuk spor hayatına devam edebiliyor. Ayrıca ileri yaşlarda dizde oluşması muhtemel kıkırdak hasarının da önüne geçilebiliyor”

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