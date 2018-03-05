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ÇOCUKLARDA HORLAMA VE GENİZ ETİ

Horlama denilince hemen hepimizin aklına yetişkinler, özellikle de erkekler geliyor. Ancak sanılanın aksine horlama, hatta ‘uyku apnesi’ denilen daha ileri boyuttaki tablo çocuklarda da yaygın olarak görülüyor; özellikle de 2-10 yaş arasındaki çocuklarda ortaya çıkıyor. Bunun nedeni ise horlamaya yol açan etkenlerden olan geniz eti ve bademcik hastalıklarının bu yaş grubunda yaygın olarak görülmesi.

ÇOCUKLARDA HORLAMA VE GENİZ ETİ

Horlama denilince hemen hepimizin aklına yetişkinler, özellikle de erkekler geliyor. Ancak sanılanın aksine horlama, hatta ‘uyku apnesi’ denilen daha ileri boyuttaki tablo çocuklarda da yaygın olarak görülüyor; özellikle de 2-10 yaş arasındaki çocuklarda ortaya çıkıyor. Bunun nedeni ise horlamaya yol açan etkenlerden olan geniz eti ve bademcik hastalıklarının bu yaş grubunda yaygın olarak görülmesi.

busabahh
busabahh
05 Mart 2018 Pazartesi 10:35
ÇOCUKLARDA HORLAMA VE GENİZ ETİ

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Betül Şahin özellikle devamlı seyreden ve şiddeti giderek artan bir horlama söz konusu olduğunda çocuğun zaman kaybedilmeden detaylı bir muayeneden geçmesi gerektiğine dikkat çekiyor.Dr. Şahin, “Horlama solunum sırasında havanın üst hava yolundaki darlık nedeniyle kısıtlı bir alandan geçerken, çevresindeki yumuşak dokuların titreşmesi sonucu ortaya çıkan ses olarak nitelendiriliyor” diyerek şu açıklamalarda bulundu:

“Havanın geçtiği pasaj daraldıkça horlama da şiddetleniyor. Son yıllarda özellikle alerjik problemlerin artması, hava kirliliği, çocukların erken yaşta sosyalleşmeleri ve enfeksiyona maruz kalmalarının artması gibi nedenlerle, üst solunum yollarında, özellikle ‘geniz eti’ denilen, aslında var olan ama belli boyutların altında olması gereken ette büyüme ve buna bağlı olarak ciddi horlamalar göze çarpıyor. Obez çocuklarda yağ dokusunun havayolunu çevreleyen kaslar ile yumuşak dokuda birikmesi ve boyundan bası yapması nedeniyle üst havayolunda darlık ve bunun sonucunda da horlama gelişiyor.”

HORLAMA, HALSİZLİK VE DİKKAT DAĞINIKLIĞINI BERABERİNDE GETİRİYOR

“Horlama uyku verimini de azaltacağı için halsizlik, yorgunluk, dikkat dağınıklığı ve konsantrasyon problemlerini de beraberinde getiriyor” diyen Dr. Şahin, “Tedavi edilmeyen burun tıkanıklıkları kronik sinüzit, kulak hastalıkları, kulakta sıvı birikmesi ve işitme kaybıyla seyreden, bazen de operasyon gerektiren durumlara neden olabiliyor. Rahat soluk alamamak çocukta büyüme ve gelişmenin bozulması, geceleri idrar kaçırma, zihinsel faaliyetlerin olumsuz yönde etkilenmesi, öğrenme bozuklukları, hatta bazen kalpte ritim düzensizliği gibi durumlara da yol açabiliyor. Bu nedenle horlayan çocuklarda zaman kaybedilmemesi çok önemli” şeklinde konuştu.

Şahin çocuklarda horlama probleminde ne zaman alarma geçilmesi gerektiğini de anlattı. Şahin, “Horlama devamlı ise, şiddeti giderek artıyorsa, uyku apnesi başladıysa, işitme kaybından şüpheleniliyorsa, enfeksiyonlar düzelmiyor veya çok sık tekrarlıyorsa, bunların yanı sıra okul başarısında ciddi bir düşüş görüldüyse, ailede, kardeşlerde benzer problemler yaşandıysa mutlaka bir kulak burun boğaz muayenesinden geçilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

TEDAVİ HORLAMAYI DURDURUYOR

Şahin tedaviden etkin sonuç alınabilmesi için öncelikle sorunun net olarak ortaya konulması gerektiğine dikkat çekerek şunları söyledi:
“Tanı için detaylı bir kulak, burun ve boğaz muayenesiyle birlikte kafa yan filmi, ihtiyaç duyulursa tanısal burun/boğaz endoskopisi yapılarak geniz eti ve bademciğin olması gerekenden daha büyük olup olmadığı tespit ediliyor. Bu tetkiklerden çıkan sonuçlara göre gerekirse cerrahi olarak temizlenmesine kararı veriliyor. 3 yaş üzeri çocuklarda deri testi uygulanarak çocuğun neye karşı alerjisinin olduğu tespiti yoluna gidiliyor. Ardından bu alerjiden sakınma ve etkili bir alerji tedavisiyle hem enfeksiyonların hem de burun tıkanıklıklarının tedavisi yapılabiliyor.” busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 05.03.2018 10:37
Anahtar Kelimeler:
Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Betül ŞahinBademcik HastalıklarıGeniz Eti‘uyku Apnesi’Horlama
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