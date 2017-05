Dr. Perihan Çobanoğlu, “Tansiyon; kan basıncının ölçümüdür ve yaşamsal bulgulardan biridir. Hipertansiyon ise ölçülen kan basıncının normal değerlerin üzerinde olmasıdır; bilinenin aksine sadece yetişkinlerin sorunu değildir. Yetişkinlik döneminde özellikle ileri yaşlarda görülen hipertansiyon çoğunlukla altta yatan bir hastalığın belirtisi olmaksızın tek başına ortaya çıkar. Fakat çocuklarda durum çok farklıdır bu tarz sebepsiz tansiyon yüksekliği çok nadir görülür” dedi.

BEYİN İLE İLGİLİ SORUNLAR

Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Perihan Çobanoğlu, tansiyon yüksekliği gözlenen çocukları tehdit eden olası hastalıkları şöyle sıraladı:

“Tansiyondaki yükselme en başında böbrek ve böbrek damarlarıyla ilgili sorunları aklımıza getirir. İkinci sırada genellikle doğumsal olan kalp ve kalp damarlarındaki bozukluklar yer alır. Sonrasında başta böbrek üstü bezleri ve tiroid dokusundan olmak üzere salınan bazı hormonların fazla salınımı sonucunda hipertansiyon oluşabilir. Bir başka ve önemli neden ise beyin ile ilgili sorunlardır; enfeksiyonlardan travma sonrası beyin hasarına kadar bir çok sebep tansiyon yüksekliği ile son bulabilir. Çağımızda ise artan obezite hipertansiyon nedenleri arasında ilk sıralara hızla yükselmektedir. Her ne nedenle olursa olsun çocuk çağı hipertansiyonu önemli bir bulgudur. Mutlaka araştırılması gerekir.”

ÇOCUĞUNUZUN TANSİYON ÖLÇÜMLERİNİ MUTLAKA YAPTIRIN

Her çocuğun rutin muayenesinde tansiyon ölçümünün yer alması gerektiğini belirten Çobanoğlu, “Öncelikle; Çocuk en az 15 dakika dinlenmiş ve rahat olmalıdır; stres altında huzursuz ağlayan bir çocuğun tansiyon değeri doğru ölçülemez. Bazen doktor korkusu sadece hastanede yüksek çıkan tansiyon değerleri ile karşımıza gelebilir ayırt etmek önemlidir. İkincisi doğru boyutta alet kullanımıdır. Her yaş grubu için kola uygun doğru tansiyon manşonu seçilmesi gereklidir. Her ne kadar hekim kontrollerinde tansiyon değerleri ölçülse de yüksek tansiyona bağlı çocuklarda görülen bazı belirtiler, ebeveynler için uyarıcı olmalıdır” şeklinde konuştu.

BU BELİRTİLER VARSA, HİPERTANSİYONU OLABİLİR

Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Perihan Çobanoğlu, “Küçük çocuklar için, huzursuzluk, sebepsiz aşırı ağlama, terleme, sık nefes alma, beslenme güçlüğü; daha büyük kendini ifade edebilen çocuklar için ise başta baş ağrısı olmak üzere yüz kızarıklığı, görme keskinliğinde azalma, çabuk yorulma, çarpıntı, egzersizle bacaklarda ağrı, nefes nefese kalma hipertansiyon belirtisi olabilir” diyerek konuşmasını noktaladı.

