Çocuklarda hipertansiyonun sessiz seyreden ciddi bir sorun olduğunu ve ebeveynlerin belirtiler konusunda bilinçli olmalarının önemini belirten Çocuk Sağlığı, Hastalıkları ve Çocuk Nefrolojisi Uzmanı Doç. Dr. Neşe Karaaslan Bıyıklı, “Çocuklarda böbrek ile ilgili hastalıklar, obezite, kalp hastalıkları, hazır gıda tüketimi, TV ve bilgisayarda aşırı zaman geçirmek hipertansiyonu tetikliyor” açıklamasında bulundu.

BAŞ AĞRISI VE BAŞ DÖNMESİNE DİKKAT!

Baş ağrısı, baş dönmesi, kulak çınlaması, burun kanaması, çarpıntı ve görme bozukluğu belirtilerinin çocuklarda ciddi bir hipertansiyon sorununa işaret eden belirtilerin başında geliyor. Ayrıca büyüme geriliği, havale, halsizlik, huzursuzluk, kilo kaybı, terleme, bulantı, sık nefes alma, çabuk yorulma ve ödem gibi belirti durumlarında da hipertansiyonun akla gelmesi gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Neşe Karaaslan Bıyıklı, “Özellikle hipertansiyon gibi bir sorunda çocukla birlikte ailenin de hastalığı bilmesi, sağlıklı beslenme ve düzenli egzersizin ailenin yaşamına yerleşmesi çok önemli. Zamanında ve doğru tedavi edilmeyen hipertansiyon, çocukların sağlığını ciddi derecede tehdit edebiliyor. Hastalığın erken fark edilmesi, bilinçli hareket edilerek doğru tedaviyle kontrol altında tutulması mümkün” dedi.

HABER MERKEZİ