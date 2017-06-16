Oyun terapisi ile çocuklarının yaşamlarının nasıl değiştiğini anlatarak konuşmasına başlayan Fizyoterapist İmran Erkanat Toylan, “Oyun terapisinde oyun bir iş, araç ve yaklaşım olarak kullanılır. Oyun ile yapılan müdahaleler de çocuklar oyunun içinde pek çok kazanım elde ederler. Oyun oynadıklarını düşündükleri için kendilerini daha rahat hisseder ve denemek için çok daha istekli olurlar. Egzersizlerin zorlayıcı kısmının aksine oyun ile yapılan müdahalelerde çocuklar keyifli bir ortamda ve daha aktif olarak katıldıkları için giderek artan bir performans gösterirler” dedi.

ÖĞRENMEYE KONSANTRE OLURLAR

Çocukların oyunlarla kendilerini ifade etmeyi öğrendiklerini dile getiren Fizyoterapist İmran Erkanat Toylan, “Fizyoterapide oyun bobath terapinin ve duyu bütünleme terapisinin içinde kendiliğinden vardır. Minderler üzerinde sıçradıklarında vücut kontrollerini sağlamayı, bedenlerini hissetmeyi; salıncakta sallanırken denge sistemlerini ayarlamayı; sallanırken fasulye torbalarını hedefe attıklarında el-göz koordinasyonlarını sağlamayı; doğru hedefe atabilmek için doğru plan yapmayı öğrenirler. Tünellerinin içinden geçerken, vücut şemalarının farkında olurlar. Kendilerini ifade etmeyi öğrenirler. Ve en önemlisi bütün bu kazanımları elde ederlerken sadece oyun oynadıklarını düşünürler ve sadece oyuna, eğlenmeye, öğrenmeye konsantre olurlar” diye konuştu.

ZORLAYICI BİR AKTİVİTE OLABİLİR

Oyun ile yapılan çalışmaların çocuklara iç motivasyon kazandırdığını vurgulayan Fizyoterapist İmran Erkanat Toylan, “İç motivasyon demek çocuğun kendiliğinden herhangi bir aktiviteyi başlatmak için duyduğu istektir. Oyun ile yapılan egzersizlerle hem fiziksel kapasitede artış sağlanır hem de öz bakım becerilerinde gelişme sağlanır hem de hayal gücünü zenginleştirir. Oyun ile yapılan fizyoterapi her yaş grubunda ve her türlü problemde kullanabilir. Bebeklik döneminde sadece belki çıngırağı tutmak bakmak gibi yaşına uygun bir aktivite, bir başka çocuk için sırt kaslarını güçlendirmek için tırmanma gibi daha zorlayıcı bir aktivite olabilir” şeklinde konuştu.

DESTEKLİ FİZYOTERAPİ UYGULAMASI ÖNEMLİ

Fizyoterapist İmran Erkanat Toylan, “Otizm spektrumunda bir çocuk için herhangi bir şeyi yapmak için iç motivasyonun sağlanması üzerine olabilir. Psikomotor geliim geriliği olana çocuklarda emeklemek, yürümek, konuşmak gibi geride kalan becerilerin yanında oyunu başlatma, sürdürme gibi günlük yaşama dair becerilerde de eksiklik görülür. Bu sebeple de psikomotor gelişim geriliği olan çocukların fizyoterapi uygulamalarında hareket becerisini desteği kadar oyun becerilerinin gelişiminin desteklenmesi ve oyun destekli fizyoterapinin uygulanması çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ