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ÇOCUKLARDA EN ÇOK GÖRÜLEN KANSER LÖSEMİ

Her yıl 100’den fazla çocuk yaşı ne olursa olsun kanser gerçeği ile karşı karşıya kalıyor. Çocuklar arasında en sık görülen kanser türleri arasında ilk sırayı lösemi alırken; lenfoma, böbrek tümörleri ve yumuşak doku tümörleri ile de karşılaşılabiliyor.

ÇOCUKLARDA EN ÇOK GÖRÜLEN KANSER LÖSEMİ

Her yıl 100’den fazla çocuk yaşı ne olursa olsun kanser gerçeği ile karşı karşıya kalıyor. Çocuklar arasında en sık görülen kanser türleri arasında ilk sırayı lösemi alırken; lenfoma, böbrek tümörleri ve yumuşak doku tümörleri ile de karşılaşılabiliyor.

busabahmalatya
busabahmalatya
01 Şubat 2018 Perşembe 12:22
ÇOCUKLARDA EN ÇOK GÖRÜLEN KANSER LÖSEMİ

Prof. Dr. Atila Tanyeli, “4 Şubat Dünya Kanser Günü” öncesinde çocuk kanserlerinin belirtileri ve ailelerin dikkat etmesi gereken noktalar hakkında bilgi verdi.

DİŞ ETİ KANAMASINI VE VÜCUTTAKİ MORLUKLARI ÖNEMSEYİN!

Konuyla ilgili bilgiler veren Dr. Atila Tanyeli “Bir milyonluk nüfusta her yıl 120-130 çocuk kansere yakalanmaktadır. Çocukluk çağında birçok kanser türü görülmektedir. En sık görüldüğü yaşlar 2-5 yaş arasındadır. Bu erken dönemde görülen kanserlerin bazıları genetik bozukluklar içerir. Ayrıca D vitamin eksikliği ve viral enfeksiyonlar da kanser gelişiminde önemli rol oynar. Çocukluk çağında en sık görülen kanser türü lösemilerdir. Lösemi, çocukluk çağı kanserlerinin yaklaşık yüzde 40’ını oluşturur” dedi.

“Kanserli hastada klinik bulgular çok değişken olabilir. Anemi yani kansızlık sonucu çocukta soluk görünüm yanında halsizlik, çabuk yorulma görülebilir. Aneminin artması ile çarpını ve kalp yetmezliği gelişir. Vücudun enfeksiyonlara karşı koruma gücünde görev alan nötrofillerin azalması, enfeksiyonların gelişmesine neden olur. Buna bağlı olarak ateş ortaya çıkar” diyen Tanyeli, diş eti kanamasını ve vücuttaki morlukların önemsenmesini ifade etti.(Haber Merkezi)

HABER MERKEZİ

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Prof. Dr. Atila Tanyeli“4 Şubat Dünya Kanser Günü120-130 çocuk Kansere YakalanmaktaKanserçocukLösemi
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