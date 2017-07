Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Emre Çenesiz, “Çocuklar en rahat açık havada oyun oynar. Onları için açık havada oyun oynamak büyük bir ihtiyaçtır. İlkbaharda açık havada oynamaya can atarlar. Parklara, bahçelere koşarlar. Tabii ki açık hava oyun yerlerinin trafiğe kapalı alanlar olmasına önemli dikkat edilmelidir. 0-1 ay, yeni doğan bebeğin özellikle ilk günlerinde, ortam ısısı normal sınırlarının (22-24 C derece) üzerine çıktığında terleme fonksiyonu yeterli olmadığında bebek olumsuz etkilenir. Vücut ısısı arttığında bebeğin yaşamsal fonksiyonları olumsuz etkilenir. Bu nedenle bebeklerin yaz aylarında güneşin dik olduğu saatlerde (11.00-15.00) serin ortamlarda kalması ve oda sıcaklığının 23-24 dereceyi geçmemesi gerekir. 1-12 ay kemik gelişimi için gerekli olan D vitamini güneş ışınlarının yardımıyla vücutta sentez edilir. D vitamini aynı zamanda bağışıklık sistemimiz için de gerekli vitamindir. Bu vitamin özellikle hayatın ilk yıllarında sağlıklı gelişim için gereklidir. Her gün yarım saat baş, kol ve bacakları çıplak güneş alan bebek yeteri kadar D vitamini edinmiş olur. Cam arkasından güneşlendirmek faydasızdır. Açık renk kıyafet seçimi güneş ışınlarını yansıtır ve emilimini önler, özellikle bu tür giysiler seçilmeye özen gösterilmelidir. Çocuğunuz güneşli havada dışarıda olacaksa güneş ışınlarının zararlı etkilerine karşı koruyucu kremlerden sürmek gerekir. Bu kremler har yaştaki çocuk için kullanılabilir, çocuğun yaşı ne kadar küçükse o kadar yüksek faktör koruyuculu krem tercih edilmelidir” şeklinde konuştu.

