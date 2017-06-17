Kişi, toplum ya da devlet tarafından bilerek veya bilmeyerek gerçekleştirilen, çocuğun sağlığını, fiziksel ve psiko-sosyal gelişimini olumsuz etkileyen her türlü hareket, bir çocuğun istismara uğraması anlamına geliyor. Toplumsal bir sorun olarak karşımıza çıkan çocuk istismarı, yaşanan son vakalar ile gündemde kalmaya devam etti. Ödemiş’te yaşayan minik Ceylin’in komşusu tarafından öldürülmesi ve sigarayla alkol içirilen erkek çocuğun görüntülerinin internet ortamında yayılması ise vatandaşların tepkisini doruğa çıkarttı.

İNSANLAR SOSYAL MEDYADAN TEPKİLERİNİ GÖSTERDİ

Açıklanan son verilere göre 2017 yılının ilk beş ayında 182 çocuk cinsel istismara maruz bırakılırken, yaşanan acı vakalar kamuoyunun da tepkilerine sebep oluyor. Bir araştırma şirketi ise medyanın ve sosyal medyanın çocuk istismarına karşı nabzını tuttu. Buna göre son bir haftada çocuk istismarına yönelik 25 bin 249 ileti paylaşıldı. Vatandaşlar yaşanan vakalara karşı üzüntülerini ve tepkilerini sosyal medya üzerinden iletirlerken, olayların son bulması yönünde isteklerini paylaştılar. Yazılı, görsel ve internet medyasında da çocuk istismarının medya raporunu çıkartan şirket, Ocak ayından bu yana konuya yönelik toplam 43 bin 716 haber yayınlandığını ortaya koydu.

HABER MERKEZİ