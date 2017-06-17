17 Haziran 2017 Cumartesi

YİNE KAFE, YİNE SALDIRI Saldırganlar çok sayıda kişiyi yaraladı

Çocuk istismarına tepkiler artıyor

Toplumsal sorunlardan biri olan çocuk istismarı vakaları, her geçen gün artarak medyanın gündeminde yer almaya devam ediyor. Açıklanan son verilere göre 2017 yılının ilk beş ayında 182 çocuk cinsel istismara maruz bırakılırken, yaşanan acı vakalar kamuoyunun da tepkilerine sebep oluyor. Bir araştırma şirketi ise medyanın ve sosyal medyanın çocuk istismarına karşı nabzını tuttu. İşte araştırmanın detayları…

17 Haziran 2017 Cumartesi 10:33
Çocuk istismarına tepkiler artıyor

  Kişi, toplum ya da devlet tarafından bilerek veya bilmeyerek gerçekleştirilen, çocuğun sağlığını, fiziksel ve psiko-sosyal gelişimini olumsuz etkileyen her türlü hareket, bir çocuğun istismara uğraması anlamına geliyor. Toplumsal bir sorun olarak karşımıza çıkan çocuk istismarı, yaşanan son vakalar ile gündemde kalmaya devam etti. Ödemiş’te yaşayan minik Ceylin’in komşusu tarafından öldürülmesi ve sigarayla alkol içirilen erkek çocuğun görüntülerinin internet ortamında yayılması ise vatandaşların tepkisini doruğa çıkarttı.

İNSANLAR SOSYAL MEDYADAN TEPKİLERİNİ GÖSTERDİ
  Açıklanan son verilere göre 2017 yılının ilk beş ayında 182 çocuk cinsel istismara maruz bırakılırken, yaşanan acı vakalar kamuoyunun da tepkilerine sebep oluyor. Bir araştırma şirketi ise medyanın ve sosyal medyanın çocuk istismarına karşı nabzını tuttu. Buna göre son bir haftada çocuk istismarına yönelik 25 bin 249 ileti paylaşıldı. Vatandaşlar yaşanan vakalara karşı üzüntülerini ve tepkilerini sosyal medya üzerinden iletirlerken, olayların son bulması yönünde isteklerini paylaştılar. Yazılı, görsel ve internet medyasında da çocuk istismarının medya raporunu çıkartan şirket, Ocak ayından bu yana konuya yönelik toplam 43 bin 716 haber yayınlandığını ortaya koydu.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    ANKET Sonuçlar Tümü
    Malatya’nın Yeni Stadı’nın ismi ne olsun?

    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 17 Haziran 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 16 Haziran 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya