31 Temmuz 2017 Pazartesi

UYANIK OLACAĞIZ!

Çocuk depresif oluyor…

Gebelik sırasında abur cubur gıdalara karşı duyulan istekle başetmek zor olabilir ama araştırmacılar, gebelikleri sırasında yağdan zengin diyetle beslenen kadınların çocuklarının mental sağlıkla ilgili problemlere daha eğilimli olduğunu söylüyor.

31 Temmuz 2017 Pazartesi 10:54
Çocuk depresif oluyor…

  Konuyla ilgili bilgiler veren Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, “Gebelik boyunca aşırı yağlı beslenmek,çocukta beyin gelişimini olumsuz etkiliyor. Böylece serotonin (mutluluk hormonu) seviyesi düşüyor ve duygu durum bozuklukları gelişiyor. Ne yazık ki bu etki, çocuk daha sonra sağlıklı beslense bile geri dönmüyor. Yağdan zengin beslenme sadece anne adayları için sağlık problemi oluşturmakla kalmayıp, aynı zamanda  bebeğin beyin gelişimini ve hormonları altüst ediyor. İleriki dönemde çocukta anksiyete ve depresyon gibi bozukluklara yol açıyor. Birçok zihin sağlığı ile ilgili hastalık genetik ile ilgili olmakla birlikte anne beslenmesi de en az o kadar etkin. Özellikle obezite ve yağ tüketiminin gelişen ülkelerde gittikçe arttığı düşünülürse,bu sorun gelecek jenerasyonlar için de önemli etkilere sahip. Pediatrik psikiyatrisiler de, anksiyete ve depresyon gibi problemlerin ortaya çıkmasında beslenmenin,genetik yatkınlıklar kadar önemli olduğunu belirtiyor. Beslenmenin gelecek nesillerin davranışlarına büyük etkisi var. Obezitenin kalp hastalığı gibi fiziksel rahatsızlıklarla bağlantısı biliniyordu ama artık beyni de etkilediği açıkça biliniyor. Ortaya çıkan bu sonuçlarla, gebelikte anne beslenmesi ve bebeğin akıl sağlığı arasındaki bağlantıyı açıkça göstermektedir” dedi.

HABER MERKEZİ
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