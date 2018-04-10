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ÇOCUK CERRAHLARI BULUŞACAK

Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen çocuk cerrahisi toplantılarının bu yılki doğu ayağı Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesinin ev sahipliğinde gerçekleşti.

ÇOCUK CERRAHLARI BULUŞACAK

Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen çocuk cerrahisi toplantılarının bu yılki doğu ayağı Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesinin ev sahipliğinde gerçekleşti.

10 Nisan 2018 Salı 15:35
ÇOCUK CERRAHLARI BULUŞACAK

Adıyaman Üniversitesi Turizm Uygulama Otelinde Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kazez koordinatörlüğünde "İki Olgu-İki Konu" başlığıyla gerçekleştirilen toplantıya Adıyaman, Elazığ, Malatya, Şanlıurfa ve Diyarbakır illerinden çocuk cerrahisi uzmanları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan toplantının açılış konuşmasını yapan Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Musa Abeş, toplantının hayırlara vesile olmasını dileyerek önemli bir bilimsel toplantıya Adıyaman’da ev sahipliği yaparak gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kazez ise toplantıda bilimsel anlamda önemli konuların masaya yatırılacağının altını çizdi. Ev sahipliğinden dolayı Adıyaman Üniversitesine teşekkür eden Prof. Dr. Kazez, "Güzel ev sahipliğinden dolayı başta Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalından Dr. Öğretim Üyesi Hasan Öğünç Apaydın tarafından "Çocuklarda GİS Poliplerinin Tanı ve Tedavisi", Arş. Gör. Dr. Muhammed Gazi Öztürk tarafından "Peuts-Jeghers Sendromlu Olgu Sunumu", Harran Üniversitesinden ise Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Erman Dörterler tarafından ise "Posterior Üretra Yaralanmalarının Tanı ve Tedavisi", Dr. Mehmet Çakmak tarafından "Posterior Yaralanmalı Olgu" konularında sunumlar gerçekleştirildi.

Toplantı sonrasında çocuk cerrahisi uzmanları tarafından bilimsel aktiviteler ve ilginç olgular masaya yatırılarak görüş alışverişinde bulunuldu.busabahmalatya.com 

İHA

Son Güncelleme: 10.04.2018 18:06
Anahtar Kelimeler:
çocuk Cerrahisi ToplantılarıAdıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi
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