09 Ocak 2018 Salı

Çocuğunuzun ateşi düşmüyorsa

Çocukların ateşlenmesi anne ve babaları en çok endişelendiren konuların başında geliyor. Doktora ne zaman gidileceği ve ateşi düşürmek konusunda telaşa kapılan ebeveynler bazen çocukların sağlığını tehlikeye sokacak yanlışlar yapabiliyorlar. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Pınar Atla, çocuklarda ateş ve yapılması gerekenler konusunda bilgi verdi.

09 Ocak 2018 Salı 09:48
Çocuğunuzun ateşi düşmüyorsa

 "Çevre sıcaklığında değişimlere rağmen vücut ısısı beyinde bulunan ısı ayarlayıcı merkez tarafından düzenlenmektedir. Enfeksiyon veya farklı nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan pirojenler beyinde bulunan hipotalamusa etki ederek ateşe neden olmaktadır. Pirojenler ateşin ortaya çıkmasına sebep olurken bir yandan da ateşe yol açan nedene karşı vücut bağışıklık sisteminin uyarılmasını sağlamaktadır. Vücudun bağışıklık yanıtının bir parçası olan yüksek ateş, bir hastalık değil bir belirtidir. Ateşli bir çocuğun tedavisi sırasında önemli olan altta yatan nedene yönelik özgül tedavinin doğru zamanda başlanmasıdır Ateşi düşürmek için doktor tavsiyesi olmadan antibiyotik kullanmak ise ailelerin en sık düştüğü hataların başında gelmektedir" şeklinde konuşan Dr. Atla, "Ateş 39 derecenin üzerine çıkıyor ve 72 saatten daha uzun sürüyorsa, ateşle birlikte sürekli ağlama, inleme ve huzursuzluk hali varsa ve ateş düşmesine rağmen huzursuzluğu devam ediyorsa, daha önce havale geçirmişse, ateşle beraber cildinde kırmızı mor döküntüler oluşuyorsa, sürekli uyuklama hali, bilinç bulanıklığı, ön bıngıldağında atma ve kabarıklık durumu varsa doktora başvurun" diye söyledi.

HABER MERKEZİ
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