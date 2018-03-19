ÇİRİŞ OTUNU DUYDUNUZ MU?

Türkiye’de Doğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere, Güney Doğu Anadolu, Ege ve Akdeniz’de yetişen çiriş otu Malatya’da da tüketiliyor ve oldukça faydası olduğu biliniyor. Uzmanların da önerdiği doğal besin çiriş otu, güllük diye de adlandırılıyor.

Çiriş otu Malatya pazarında yerini aldı. Pazarcı esnaflarından Nusret Bulut, çiriş otu hakkında çeşitli bilgiler paylaştı. Bulut, çiriş otunun Malatya’ya Van, Bingöl, Muş gibi illerden geldiğini ancak ilk olarak bu yıl Van’dan geldiğini söyledi.

Bulut, kiriş otunun ekilmediğini kendisinin yetiştiğini ve oldukça doğal bir besin olduğunu ifade etti. Kilosunu geçen sene 3-3 buçuk liradan; bu sene ise 5 liradan sattıklarını belirten Bulut, “Ancak ilerleyen zamanlarda fiyatı yine düşer. Çünkü daha ilk ürünleri getirdik. Bundan sonra hep pazar tezgahındaki yerini alacağından birkaç haftaya fiyatı düşerek geçen sene satılan fiyattan alıcı bulur” dedi.

HEM ÇİĞ HEM DE PİŞMİŞ OLARAK TÜKETİLİYOR

Bulut çiriş otunun tüketilmesinin nasıl olduğu konusunda şunları söyledi:

“Salatası yapılır, nar ekşisi ile yenilir. Hem çiğ hem de pişmiş şekilde tüketilebilir. Sarımsak gibi kokuyor ancak pişince kokusu kalmıyor.”

Pazardaki vatandaşlar ise kiriş otunu bildiklerini kokusunun uzaktan bile anlaşıldığını belirterek şunları söylediler:

“Pilavı yapılır, çiğ ve pişmiş şekilde tüketilir. Kavurup derin dondurucuya koyuyoruz. Turşusunu yapıyoruz. Tarhana çorbasına ekliyoruz. Artık tam zamanı olduğundan pazara gelince almadan gitmeyiz. Tadı gayet güzel bir ot. Tam bir şifa kaynağı. Böbreklerden tutun da her şeye iyi geliyor. Çok eskiden dağlarda toplardık.”

PIRASAYA BENZEYEN OT, DOĞAL ANTİBİYOTİK

İlk bakıldığında pırasaya benzer bir görünümü olan çiriş otu; doğal antibiyotik olarak kabul ediliyor. Çiriş otunun şeker hastalığına, tansiyon rahatsızlığına, hazımsızlığa, damar sertliğine, iltihaba, basura, regl düzensizliğine, mesane taşlarına iyi geldiği ve kendi yetişen, katkısız, doğal bir besin olduğundan C vitamini açısından da zengin olduğu biliniyor.

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi