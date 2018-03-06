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CİLTTEKİ BELİRTİLERE DİKKAT!

Ciltte kaşıntı, koyu kırmızı veya bordo lekeler, aftlar beraberinde bazı hastalıkları da getiriyor. Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. İkbal Esen Aydıngöz, hatta bazı cilt işaretlerinin hastalığın klinik ve laboratuvar bulgularından önce ortaya çıkabildiğine dikkat çekerek, “Dolayısıyla bu sinyaller geliştiğinde zaman kaybetmeden bir hekime başvurulması gerekiyor” dedi.

CİLTTEKİ BELİRTİLERE DİKKAT!

Ciltte kaşıntı, koyu kırmızı veya bordo lekeler, aftlar beraberinde bazı hastalıkları da getiriyor. Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. İkbal Esen Aydıngöz, hatta bazı cilt işaretlerinin hastalığın klinik ve laboratuvar bulgularından önce ortaya çıkabildiğine dikkat çekerek, “Dolayısıyla bu sinyaller geliştiğinde zaman kaybetmeden bir hekime başvurulması gerekiyor” dedi.

busabahh
busabahh
06 Mart 2018 Salı 09:40
CİLTTEKİ BELİRTİLERE DİKKAT!

“Özellikle ciltte yaygın ve şiddetli kaşıntının asla ihmal edilmemesi gerekiyor” diyen Aydıngöz,“Çünkü bu tablo demir eksikliği kansızlığı, kronik böbrek yetmezliği, bazı kan hastalıkları, siroz, enfeksiyonlara bağlı karaciğer iltihaplanması, pankreas tümörü ve kistleri gibi önemli sistemik hastalıkların habercisi olabiliyor” dedi.

Aydıngöz bunların yanı sıra bu lekelerin menenjitte (beyin zarı iltihabı), kırım kongo kanamalı ateşinde ve çeşitli mikropların kana karışması gibi yaşamı tehdit eden enfeksiyonlarda da bazen ilk belirti olarak ortaya çıkabildiği uyarısında bulunarak, “Bu durumda erken tanı hayat kurtarıcı olabiliyor” şeklinde konuştu. busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Cilt IşaretleriDermatoloji Uzmanı Prof. Dr. İkbal Esen AydıngözCilt
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