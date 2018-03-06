CİLTTEKİ BELİRTİLERE DİKKAT!

“Özellikle ciltte yaygın ve şiddetli kaşıntının asla ihmal edilmemesi gerekiyor” diyen Aydıngöz,“Çünkü bu tablo demir eksikliği kansızlığı, kronik böbrek yetmezliği, bazı kan hastalıkları, siroz, enfeksiyonlara bağlı karaciğer iltihaplanması, pankreas tümörü ve kistleri gibi önemli sistemik hastalıkların habercisi olabiliyor” dedi.

Aydıngöz bunların yanı sıra bu lekelerin menenjitte (beyin zarı iltihabı), kırım kongo kanamalı ateşinde ve çeşitli mikropların kana karışması gibi yaşamı tehdit eden enfeksiyonlarda da bazen ilk belirti olarak ortaya çıkabildiği uyarısında bulunarak, “Bu durumda erken tanı hayat kurtarıcı olabiliyor” şeklinde konuştu. busabahmalatya.com