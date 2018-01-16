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Cilt dostu havuç sabunu

Sivilce, siyah nokta ve güneş lekeleri çoğumuzun şikayet ettiği sorunlar arasında yer alıyor. Havuç sabunu ise bu sorunlara iyi gelen bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Siyah noktaları ciltten temizleyen bir sabun çeşidi olan havuç sabununu içeriğinde A, B, C, D, E vitaminleri barındırıyor ve birçok cilt hastalığına da iyi geliyor.

Cilt dostu havuç sabunu

Sivilce, siyah nokta ve güneş lekeleri çoğumuzun şikayet ettiği sorunlar arasında yer alıyor. Havuç sabunu ise bu sorunlara iyi gelen bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Siyah noktaları ciltten temizleyen bir sabun çeşidi olan havuç sabununu içeriğinde A, B, C, D, E vitaminleri barındırıyor ve birçok cilt hastalığına da iyi geliyor.

AHMET
AHMET
16 Ocak 2018 Salı 12:11
Cilt dostu havuç sabunu

Havuç sabununun faydasını bilenler de kullanmaya özellikle dikkat ediyor. Havuç sabunu kullanan vatandaşlardan biri olan Hacer Pala, "Havuç yağının faydasını duydum ve ilk işim alıp kullanmak oldu" dedi.
Sabunun içerisinde A, B, C, D, E vitaminleri olduğunu ve birkaç renkte havuç çeşidi bulunduğunu söyleyen Pala, "Siyah noktalarım oldukça fazla idi. Ayrıca ara sıra sivilcelerim de oluşuyordu. Ancak havuç sabunu kullanımına düzenli bir şekilde dikkat ettiğimden bu yana şikayetlerim azaldı hatta yok oldu diyebilirim" şeklinde konuştu.

FAYDASI SAYMAKLA BİTMİYOR
Havuç sabunu faydası oldukça fazla olarak biliniyor.
Sabunun faydalarından bazıları şu şekilde:
"Güçlü bir antioksidandır. Akne izlerini ciltten yok eder. Sivilce tedavisinde kullanılır. Cilt tonunu (rengini) düzenler. İçerisindeki A vitamini yaşlanmayı geciktirir. Saçlar içinde kullanılan havuç sabunu güneş ışınlarına karşı saçları korur, saçları besler ve saçlarda oluşan beyazları önlemeye yardımcı olur."

SELAHATTİN BAYRAK

Son Güncelleme: 16.01.2018 12:21
Anahtar Kelimeler:
SaçSiyah NoktaSağlıkSabunHavuç
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