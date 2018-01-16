Cilt dostu havuç sabunu

Havuç sabununun faydasını bilenler de kullanmaya özellikle dikkat ediyor. Havuç sabunu kullanan vatandaşlardan biri olan Hacer Pala, "Havuç yağının faydasını duydum ve ilk işim alıp kullanmak oldu" dedi.

Sabunun içerisinde A, B, C, D, E vitaminleri olduğunu ve birkaç renkte havuç çeşidi bulunduğunu söyleyen Pala, "Siyah noktalarım oldukça fazla idi. Ayrıca ara sıra sivilcelerim de oluşuyordu. Ancak havuç sabunu kullanımına düzenli bir şekilde dikkat ettiğimden bu yana şikayetlerim azaldı hatta yok oldu diyebilirim" şeklinde konuştu.

FAYDASI SAYMAKLA BİTMİYOR

Havuç sabunu faydası oldukça fazla olarak biliniyor.

Sabunun faydalarından bazıları şu şekilde:

"Güçlü bir antioksidandır. Akne izlerini ciltten yok eder. Sivilce tedavisinde kullanılır. Cilt tonunu (rengini) düzenler. İçerisindeki A vitamini yaşlanmayı geciktirir. Saçlar içinde kullanılan havuç sabunu güneş ışınlarına karşı saçları korur, saçları besler ve saçlarda oluşan beyazları önlemeye yardımcı olur."