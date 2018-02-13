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CİLDİNE ÖNEM VERENLER DİKKAT!

Her insan cilt bakımına önem verir; cildinin kusursuz, sağlıklı, canlı ve parlak olmasını ister. Özellikle de belirli dönemlerde ciltte, yüzde oluşan lekeler, siyah noktalar, sivilceler, çeşitli cilt hastalıkları rahatsız edici bir durum oluşturuyor. Cilt kusurlarını ve ölü deriyi uzaklaştırmak için cildi derinlemesine temizleyen pirinç sabunu tam bir cilt dostu olarak karşımıza çıkıyor. Sabun imalatçısı Ümit Yılmaz, pirinç sabununun, cilt kusurlarının yeniden oluşmasının önüne geçtiğini söyledi.

CİLDİNE ÖNEM VERENLER DİKKAT!

Her insan cilt bakımına önem verir; cildinin kusursuz, sağlıklı, canlı ve parlak olmasını ister. Özellikle de belirli dönemlerde ciltte, yüzde oluşan lekeler, siyah noktalar, sivilceler, çeşitli cilt hastalıkları rahatsız edici bir durum oluşturuyor. Cilt kusurlarını ve ölü deriyi uzaklaştırmak için cildi derinlemesine temizleyen pirinç sabunu tam bir cilt dostu olarak karşımıza çıkıyor. Sabun imalatçısı Ümit Yılmaz, pirinç sabununun, cilt kusurlarının yeniden oluşmasının önüne geçtiğini söyledi.

busabahh
busabahh
13 Şubat 2018 Salı 08:00
CİLDİNE ÖNEM VERENLER DİKKAT!

Pirinç sabununun cilt bakımında etkili bir sabun olduğunu ifade eden Ümit Yılmaz, “Cildi besler, sağlıklı bir görünüm kazandırır. Cilt yaraları, kızarıklık, kaşıntı, sivilce, hastalıklarında ve her türlü cilt deri rahatsızlıklarında temizleyici sabun olarak kullanılabilir” diye konuştu ve bu sabunun hemen hemen tüm cilt tiplerine uygun olduğunu belirtti.

NASIL ELDE EDİLİR?

Yel değirmenlerinde ezilip, haşlanma yöntemi ile suyunun ve posasının içerisindeki yağ oranının çıkmasıyla birlikte pirinç sabununu elde edildiğini aktaran Yılmaz, “Zengin yağı ile pirinç ham maddesi karıştırılır. Elde edilen bu karışım sabun haline dönüştürülür. Ayrıca pirincin son zamanlarda parlayan bir ham madde olduğunu söylemek mümkündür” şeklinde konuştu.

GECE YATMADAN ÖNCE YÜZÜNÜZÜ YIKAYIN!

Pirinç sabunun gece yatmadan önce, yüz bakım kremlerinden önce kullanılmasını tavsiye eden Yılmaz, “Pirinç sabunu ile yüzünüzü bol köpürterek hafif dairesel masaj yaparak ovalayınız, maske şeklinde 1-2 dakika beklettikten sonra yüzünüzü yeteri kadar bol ılık-soğuk ile yıkayın” dedi.

Hilal Demirtaş

Anahtar Kelimeler:
Sabun Imalatçısı Ümit YılmazPirinç Sabunu
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