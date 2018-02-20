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Cildin en iyi arkadaşı buğday sabunu

Buğdayın kullanım alanları ülkemizde ve Malatya’da çok fazla kendine yer buluyor; ekmekten, bulgura kadar birçok temel ihtiyaçlarımızın ham maddesi olarak kullanılıyor. Buğdayın bir de sabunu var ki faydaları ile kullanımı tavsiye edilen ürünler arasında bulunuyor. Sabun imalatçısı Ümit Yılmaz, “Buğday sabunu, hücrelerin yenilenmesinde önemli rol oynuyor” dedi.

Cildin en iyi arkadaşı buğday sabunu

Buğdayın kullanım alanları ülkemizde ve Malatya’da çok fazla kendine yer buluyor; ekmekten, bulgura kadar birçok temel ihtiyaçlarımızın ham maddesi olarak kullanılıyor. Buğdayın bir de sabunu var ki faydaları ile kullanımı tavsiye edilen ürünler arasında bulunuyor. Sabun imalatçısı Ümit Yılmaz, “Buğday sabunu, hücrelerin yenilenmesinde önemli rol oynuyor” dedi.

busabahmalatya
busabahmalatya
20 Şubat 2018 Salı 11:58
Cildin en iyi arkadaşı buğday sabunu

Buğday sabunu hakkında bilgiler veren Ümit Yılmaz, “Sabunu, buğdayın yağından üretiyoruz. Yağını da soğukpres yönetimiyle çıkartıyoruz. Elde ettiğimiz yağla birlikte posasını da sabunda kullanıyoruz. Malatya halkından, buğday sabununa ilgi var” diye konuştu.

Buğday sabunun özellikle cildin yenilenmesinde önemli rol oynadığına dikkat çeken Yılmaz, “Buğday, A, D, K, E vitaminleri açısından yüksektir. Bu nedenle de sabunu da besleyici bir özelliğe sahip. Cildin nem dengesini bozmaz. Cildin PH dengesini onarır” ifadelerini kullandı.

KADINLARA TAVSİYE EDİYORUZ

Günümüzde makyajın çok popüler olduğu ve hemen hemen çoğu kadının makyaj ürünlerinden bir tane de olsa kullandıkları aşikar. Yapılan makyajda ise temizlik çok önemli. Buğday sabunun kadınların makyaj temizlemesine yardımcı olduğunu söyleyen Yılmaz, “Bu açıdan kadınlara tavsiye ediyoruz” dedi.

Buğday sabununun ten rengini düzenleme noktasında da önemli olduğunu söyleyen Yılmaz, “Cildi ölü deriden arındırır ve cilde parlaklık verir. İçerdiği E vitamini doğal bir antioksidan özelliğine sahiptir. Yara, yanık, kırışıklıklara karşı da oldukça etkilidir” şeklinde konuştu.

Yine buğday sabununun nasır, topuk, el ve ayak çatlaklarına iyi geldiği de belirtiliyor.

Hilal Demirtaş

Anahtar Kelimeler:
Buğday SabunuBuğday Sabunun Yararları
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