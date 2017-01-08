08 Ocak 2017 Pazar

Cildi temiz tutmanın yolları!

Medikal Estetik Hekimi Dr. Asude Camcı, cilt sağlığının önemine dikkat çekerek, cilt temizliği ve bakımıyla ilgili önemli ipuçları verdi. “Bedenimizin toplumdaki ilk kartviziti yüzümüzdür” diyen Dr. Asude Camcı; parlak, sıkı ve temiz bir yüzün herkesin hayali olduğunu ve buna sahip olabilmenin kişinin kendi elinde olduğunu ifade etti.

08 Ocak 2017 Pazar 11:26
Cildi temiz tutmanın yolları!

CİLT KALİTESİNİ YİTİRİYOR
  Cildin kendini yenileyen ve sürekli nefes alan bir organ olduğunu söyleyen Dr. Asude Camcı, her gün stres, yanlış beslenme, çevre kirliliği, yanlış kozmetik ürünlerinin kullanımı gibi çeşitli sebeplerden ötürü, cildin kalitesini yitirmeye başladığını belirtti. “Bu ve benzeri nedenler cilt yüzeyimizde matlaşmaya, sivilcelenmeye, gözeneklerimizin kapanmasına ve birçok problemlerle karşı karşıya kalmamıza sebep olur” diyen Camcı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Aldığımız bir arabanın ya da kombinin dönemsel olarak bakımını yaptırırken neden bu hassasiyeti cildimize göstermiyoruz? Uzman ellerde yapılan cilt bakımı kişiyi hem canlı ve zinde bir görünüme ulaştırır, hem de yaşlanmaya karşı savaşta her zaman güçlü olan taraf kılar.”

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR
  Düzenli ve profesyonel olarak uygulanan cilt bakımının; cildin neminin kazandırılması, ince kırışıklıkların azalması, akne sorunlarının giderilmesi, leke tedavisi, anti-aging, lifting uygulaması, gözeneklerin temizlenmesi ve küçültülmesi, siyah noktaların temizlenmesi, kullanılan antioksidan ürünler sayesinde cildin bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gibi birçok faydası olduğunu aktaran Medikal Estetik Hekimi Dr. Asude Camcı, “Günümüzde vakumlama esasına göre çalışan farklı cilt bakımı cihazları ile cildimizde biriken ölü hücre, sebum, siyah nokta ve yabancı diğer etkenlerden cilt yüzeyimizi derinlemesine temizleyerek cildi arındırmamız daha kolay olabilmektedir. Kullanılan bu cihazların içerisinde bulunan AHA (Alfa hidroksit Asit) solüsyon ile cildin ihtiyacına göre 5-10 dakika uygulanır ve cilt ölü dokulardan temizlenmiş olur, aynı zamanda içeriğinde bulunan SA (salisilik asit) solüsyon ile cildin ihtiyacına göre cildin altına verilen salisilik asit sayesinde cilt birçok bakteri ve parazitten arındırılmış olur. Son aşamada ise içeriğinde yatıştırıcı ve nemlendirici aktif maddelerin bulunduğu  solüsyon ile cildin yatışması ve bol nem kazanması sağlanır” ifadelerini kullandı.

YANLIŞ BAKIM ZARAR VERİYOR
  Cilt bakımı yaptırmadan önce kişinin cilt tipinin uzmanlar tarafından belirlenmesi ve bu tipe uygun bakım seçenekleri uygulanması gerektiğinin altını çizen Camcı, yanlış cilt tiplerine uygulanan bakımların, kişilerin yüzünde hassasiyet ve kızarıklara sebep olabileceğini söyledi. Dr. Asude Camcı, “Sağlıklı bir cilt parlak ve canlı olur. Bu yüzden 20'li yaşlardan itibaren herkesin cildini düzenli periyotlarda temizlemesi ve bakımını yaptırması gereklidir” şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL
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