CİLDİ GÜNEŞTEN KORUMANIN YOLU

Havaların ısınmasıyla güneş kremleri ön plana çıkıyor. Ancak bununla beraber büyük yanlışlar da kendini gösteriyor. Güneş kreminin ne zaman ve nasıl kullanılması gerektiğine dair önemli açıklamalarda bulunan Cilt Uzmanı Selma Şerbet, “Sadece yaz aylarında değil, kış aylarında da güneş kremi mutlaka kullanılmalı” dedi.

ALDIĞIMIZ KREMİ BİLMELİYİZ

Şerbet, güneş kremi alırken nelere dikkat edilmesi gerektiğine değinerek,“Önce almış olduğumuz kremi bilmeliyiz. Almış olduğumuz güneş kreminin Avrupa Birliği Kanser Vakfı tarafından onaylı olması çok önemlidir. Kozmetik ürünler satan mağazalardan değil de muhakkak eczaneler tercih edilmelidir. Çünkü eczanelerde satılan dermokozmetiktir” diye konuştu.

Selma Şerbet, kimyasal filtresi az olan güneş kremlerin yanı sıra su bazlı ve nemlendirme özelliği olan kremlerin tercih edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Normal, karma ve yağlı olmak üzere 3 çeşit cilt tipi olduğunu söyleyen Şerbet, “Cilt tipimizi bilip, ona uygun bir güneş kremi almalıyız. Cilt tipimizden şüpheliysek güneş kremini aldığımız eczanedeki uzmandan yardım alınması gerekir” şeklinde konuştu.

Bunların yanı sıra yaşa uygun bir krem alınması gerektiğinide ifade eden Uzman Şerbet, “Arkadaşım kullandı çok memnun kalmış bende kullanmak istiyorum’ gibi duyumlar alıyoruz. Bu yanlış bir olay. Bundan dolayı da yaşımıza uygun güneş kremi almak çok büyük önem arz ediyor” dedi.

GÜNEŞ KREMİNİN DOĞRU KULLANIMI

Şerbet açıklamalarına şu şekilde devam etti:

“Güneş kremleri 15-20, 20-35, 35 yaş ve üstü olarak ayrılır. 35 yaş üstü kremlerde antı-agıng olan yani kırışıklık karşıtı olan güneş kremini tercih etmeliyiz. Güneş kremlerinde erkek-kadın ayrımı yoktur. Ancak çocuklar için ayrı olanı vardır. Yüz tipine uygun güneş kremini aldıktan sonra peki bunu nasıl kullanmalıyız? Güneş kremini kullanırken kesinlikle bir gece-gündüz nemlendirici krem sürer gibi kullanmamalıyız. Çünkü güneş kremlerinin içerisinde bizi koruması için kimyasal filtreler vardır. Bu filtrelerin kırılmaması lazım. Onu da kırmamak için parmaklarımızı kullanmalıyız. Parmağımız ucuyla yanağımıza, alnımıza öncelikle güneş kremini konduracağız. Sonrasında parmaklarımızın ucuyla masaj yapar gibi yüzümüze yedireceğiz. Sonrasında ise parmağımızı burnumuzun üzerine koyup aşağıdan yukarıya doğru kaldırır hareket yaparak kulağımıza getirip, tampon hareketlerle güneş kremimizi sürmeyi tamamlamış olacağız.

Kış ve yaz aylarında ayırt etmeksizin güneş kremini mutlaka kullanmalıyız. Kışın sabah-akşam; yaz aylarında da güneşe çıkmadan yarım saat öncesi kremi süreceğiz ve gün içerisinde de 4-5 defa tekrarlamalıyız.

Makyaj yapan kadınlar makyaj yapmadan önce sürüp, üzerine makyaj yapılabilir. Güneş, bilgisayar, televizyon, telefon, evdeki herhangi bir lambadan cildimiz etkilenir. Onun için güneş kremi on iki ay boyunca kullanılması gerekir. Ancak kullanımda uyulması gereken bu etkenlere dikkat edilmesi gerekir. Sonrasında ‘Güneş kremi kullandım ama hiçbir faydasını göremedim’ cümlelerini sıkça duyuyoruz. Uzmana sorulması gerekir ve ona göre kullanılması gerekir.”

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi