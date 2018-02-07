ÇİFT RENKLİ ZEYTİN ÇEKİRDEĞİNDEN UZAK DURUN!

İnsanların zeytini bol miktarda tüketmelerini öneren Fırat, “Ege’de, Akdeniz’de ve Gemlik ile çevresinde araştırma yapılırsa kalp krizlerinin ve kanser vakalarının ülke geneline göre çok daha az olduğu görülebilir. Bununda temel nedeni bence zeytin ve zeytinyağı kullanmalarından geçiyor” diye söyledi.

ZEYTİNYAĞINI DA TERCİH EDİN!

İnsanlar zeytinyağını tercih etmelilerdir. Ancak bu konu ile ilgili olarak insanlarımız aldatılıyorlar. Bir şeyi unutmamak gerekir. İyi, gerçek bir zeytinyağının litresini bölgesine 20 lira ile 35 lira arasına alabilirler. Çünkü bölgesine göre zeytinyağı kalitesi değişir. İyi zeytinin anlaşılması ile ilgili olarak uzmanlar çok farklı söyleşilerde bulunuyorlar. Zeytin dalında siyahlaşan, yani siyahtan ziyade kahverengi, siyahımsı tonlarda olan bir zeytin ve eğer zeytin doğal fermente edildiyse çekirdeği kahverengidir diye uzmanlar açıklamalarda bulunuyorlar. Zeytin kahverengi ise ve açık halde bırakılırsa yine zeytinin renginin siyaha döndüğünü, çekirdeğinin de siyahlaştığını söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.

KANSERDEN KORUYOR

Havayla oksidasyon yapıp zeytinin siyahlaştığını ifade eden Fırat, “O yüzden zeytin çekirdeğinin siyah olması zeytinin kimyasalla etkileşim haline geçtiği anlamını vermez. Yani aldığınız zeytinin çekirdeği siyah da kahverengi de olabilir. En kötü tarafı çift renkli çekirdektir. Eğer zeytinin çekirdeği çift renkli ise o zeytin kimyasal işlemlere tabi tutulmuş diyebiliriz. Zeytin uç kısmından kimyasal boyayı emdiği için zeytin çekirdeğinin uç kısmı siyah olur, geriye kalan kısmı kahverengi olur. Yine zeytin ve zeytinyağı kolesterol, kalp ve damar sağlığında önem taşıyor. Araştırmalar gösteriyor ki düzenli zeytin tüketen insanlarda felç riski de yüzde 40 oranında azalıyor. Yine zeytinyağının depresyonu azalttığı da görülmüştür” şeklinde açıklamalarda bulundu.busabahmalatya.com