Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
113976
ALTIN
171.385
DOLAR
3.9961
STERLİN
5.6309
EURO
4.9129

CEVİZİN BİLİNMEYEN TARAFI

Cevizin birçok şeye fayda sağladığı herkes tarafından bilinmektedir. Toplanan ve güneşte kurutulan bu meyve, yapısı gereği doğal bir deterjan görevini ifa ediyor. Ayrıca şampuan olarak, sıvı sabun, sıvı bulaşık deterjanı olarak da kullanılabiliyor.

CEVİZİN BİLİNMEYEN TARAFI

Cevizin birçok şeye fayda sağladığı herkes tarafından bilinmektedir. Toplanan ve güneşte kurutulan bu meyve, yapısı gereği doğal bir deterjan görevini ifa ediyor. Ayrıca şampuan olarak, sıvı sabun, sıvı bulaşık deterjanı olarak da kullanılabiliyor.

05 Nisan 2018 Perşembe 00:00
CEVİZİN BİLİNMEYEN TARAFI

Sabun İmalatçısı Vahap Yılmaz, ceviz sabununun yapılışına dair bazı değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, “Hekimhan cevizinin yağını önce taş değirmenlerde sıkıyoruz. Daha sonra odun ateşinde pişiriyoruz” dedi.

CEVİZ SABUNU NERELERDE KULLANILIR?

Yılmaz, ceviz sabununun çok amaçlı temizleyici olduğunu ve aynı zamanda cilt ve saçlarda da kullanılabildiğini ifade etti. Yılmaz, “Saçlarınızı yıkarken kullanacağınız ceviz sabunu sizler için doğal bir şampuan olacaktır” diye söyledi.

Ceviz sabununun bilinen diğer faydaları ise şu şekilde:

“Ceviz sabunu cildi nemlendirir,  esneklik kazandırır, yeniler. İçeriğindeki linoleik asit sayesinde cilt lekelerini önleyici, yıpranmış ciltleri onarıcı ve cildi gençleştirici özellikleri bulunmaktadır.”

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi 

Son Güncelleme: 05.04.2018 00:37
Anahtar Kelimeler:
Ceviz SabunuVahap YılmazCeviz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KANSER HAFTASI BİLDİRİSİ YAYINLANDI
KANSER HAFTASI BİLDİRİSİ YAYINLANDI
SAÇ DÖKÜLMESİ VE DOĞRU ŞAMPUAN!
SAÇ DÖKÜLMESİ VE DOĞRU ŞAMPUAN!
SAĞLIKLI KEMİKLER İÇİN…
SAĞLIKLI KEMİKLER İÇİN…

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim