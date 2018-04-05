CEVİZİN BİLİNMEYEN TARAFI

Sabun İmalatçısı Vahap Yılmaz, ceviz sabununun yapılışına dair bazı değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, “Hekimhan cevizinin yağını önce taş değirmenlerde sıkıyoruz. Daha sonra odun ateşinde pişiriyoruz” dedi.

CEVİZ SABUNU NERELERDE KULLANILIR?

Yılmaz, ceviz sabununun çok amaçlı temizleyici olduğunu ve aynı zamanda cilt ve saçlarda da kullanılabildiğini ifade etti. Yılmaz, “Saçlarınızı yıkarken kullanacağınız ceviz sabunu sizler için doğal bir şampuan olacaktır” diye söyledi.

Ceviz sabununun bilinen diğer faydaları ise şu şekilde:

“Ceviz sabunu cildi nemlendirir, esneklik kazandırır, yeniler. İçeriğindeki linoleik asit sayesinde cilt lekelerini önleyici, yıpranmış ciltleri onarıcı ve cildi gençleştirici özellikleri bulunmaktadır.”

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi