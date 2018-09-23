Cerrahlar Malatya’da toplandı

Turgut Özal Tıp Merkezi ve Malatya Gastrointestinal Cerrahi Derneği tarafından ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe yerli ve yabancı akademik personel katıldı. Kongrede bir konuşma yapan Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Al Beytur, “Üniversitemizde yapılan bu toplantıyı anlamlı buluyoruz. Burada yapılan bu toplantı başta üniversitemiz, hastanemiz ve Malatya için bir kazanım olarak görüyorum. Diğer illerden gelen değerli hocalarımız hem burada bilgilerini paylaşacak hemde şehrimizi yakından tanıma fırsatı sağlamış olacak” dedi.

21-22 Eylül tarihleri arasından Ulusal Gastrointestinal Araştırma kongresi Turgut Özal Tıp Merkezi ev sahipliğinde başladı. Ulusal Gastrointestinal Araştırma kongresi il oturum başkanlığına Wafa Al-Abani ve Burak Işık yaparken konuşmacı olarak Koç Üniversitesi Mert Erkan Bosnia and Herzegovirne, Stavros Antoniou katıldı.

“KATKI SUNMAK İSTİYORUZ”

Malatya Gastrointestinal Cerrahi Derneği Başkanı Cüneyt Kayaalp ise kongrede yaptığı açıklamada; “ Farklı bir formatla çalışma yürütüyoruz. Amcamız mütevazi şartlarda programlar düzenlemek. İmkanlar doğrultusunda akademik yükseltme konusunda bölgedeki arkadaşlarımızın cesaretlendirmek istiyoruz. Ayrıca bölgemizde çalışan arkadaşlarımızın mesleki anlamda katkı sunmak için bu etkinliği düzenlenmiş bulunmaktayız.”