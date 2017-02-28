Kadın Hastalıkları ve Doğum Pratiğinde Enfeksiyonların Yönetimine Güncel Bakış ve Akılcı Antibiyotik Kullanımı toplantısı, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Malatya Şubesi, İnönü Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı ile İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’ndan öğretim üyeleri ve hekimleri öncülük etti. Malatya ve çevre illerden katılımcıların hazır bulunduğu toplantıda, açılış konuşmalarını İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Durmuş, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Abdullah Karaer ve İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Bayındır yaptı.

ZİKA VİRÜSÜ TARŞILAN KONULAR ARASINDAYDI

Toplantının açılış dersini Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Hakan Parlakpınar verdi. Doç. Dr. Ercan Yılmaz, Op. Dr. Ubeyt Akçinin oturum başkanlığında, Doç. Dr. Funda Yetkin bir sunum gerçekleştirdi. Yrd. Doç. Dr. Ebru İnci Coşkun, pelvik apsenin tanı ve tedavisi hakkında bilgiler verdi. Prof. Dr. Yasemin Ersoy, Op. Dr. Turgut Murat Pektekinin oturum başkanlığında, Prof. Dr. Burak Işık ve Dr. Sibel Toplu konuşmalarını gerçekleştirdi. Öğr.Gör.Dr.Işıl Köleli ve Op.Dr.Tekin Ekinci'nin oturum başkanlığında Yrd.Doç.Dr.Görkem Tuncay erken membran rüptüründe antibiyotik kullanımı, Prof.Dr.Mehmet Özden ve Op.Dr.Emrullah Tanrıkut ise gebelerde TORCH enfeksiyonu ile ilgili konuları tartıştılar. Toplantıda son olarak Zika Virüsü Enfeksiyonu ile ilgili Prof. Dr. Yaşar Bayındır, Doç. Dr. Abdullah Karaer Op. Dr. Murat Altındağın oturum başkanlığında, katılımcılara açıklamalarda bulundu.

ULUSAL KATILIMLI VE BÖLGESEL TOPLANTILAR DÜZENLİYORUZ

Kadın Hastalıkları ve Doğum Pratiğinde Enfeksiyonların Yönetimine Güncel Bakış ve Akılcı Antibiyotik Kullanımı toplantısını değerlendiren Doç. Dr. Ercan Yılmaz, “Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Malatya Şubesi olarak bölgemizde hizmet veren hekim arkadaşlarımıza yönelik düzenlediğimiz eğitim amaçlı toplantılarımıza devam ediyoruz. Dernek yönetim kurulu olarak amaçladığımız bir bilimsel aktivite içerisindeyiz. Ekim 2016 tarihinde ulusal katılımlı olarak düzenlediğimiz ‘’Kadın Doğum Hekimlerinin Medikolegal Sorunları’’ başlıklı toplantımızdan bu yana, ikinci geniş katılımlı bilimsel aktivitemizi gerçekleştirdik. Bunların yanı sıra lokal toplantılar da düzenliyoruz” dedi.

ENFEKSİYONLARI NASIL ÖNLEYEBİLİRİZ?

Doç. Dr. Ercan Yılmaz, “Kadın Hastalıkları ve Doğum Pratiğinde Enfeksiyonların Yönetimine Güncel Bakış ve Akılcı Antibiyotik Kullanımı konulu düzenlediğimiz bu toplantımızda ise İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum, Genel Cerrahi ve Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dallarından saygıdeğer hocalarımız konuşmalarını geçekleştirdi. Aynı zamanda ilimizde hizmet veren kadın doğum ve enfeksiyon hastalıkları uzmanlarımıza da konuşma ve oturum başkanlığı yapma fırsatı sunduk. Bu toplantıyı yapma amacımız, cerrahi anlamda enfeksiyonları nasıl önleyebiliriz, akılcı ve sağlıklı antibiyotik kullanımını nasıl randomize edebiliriz? Son dönemde Sağlık Bakanlığı’nın da önem verdiği bir konu. Bu kapsamda hem Malatya hem de çevre illerden yoğun bir katılımın olduğu etkinliğimizin faydalı olacağı kanaatindeyim” diye konuştu.

KATILIMCILARA TEŞEKKÜR ETTİ

Katılımcılara teşekkürlerini sunan Doç. Dr. Ercan Yılmaz, “Ayrıca bu etkinliğin düzenlenmesinde katkıları olan Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Malatya Şubesi Yönetim Kurulu üyelerine, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Abdullah Karaer'e, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Bayındır'a, Dekanımız Prof. Dr Mahmut Durmuş’a, Başhekimimiz Prof. Dr. Hakan Parlakpınar'a ve Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Ahmet Kızılay’a ayrıca teşekkürü bir borç biliyorum” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

SELAHATTİN BAYRAK