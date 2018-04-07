CEP TELEFONU KULAK ÇINLAMASI NEDENİ Mİ?

“Kulak çınlaması genellikle erişkinlerde görülür” diyen Yılmaz, “Bir hastalık değildir, işitme sisteminde meydana gelen bir bozukluğun belirtisidir. Toplumda yaklaşık yüzde 10 oranında kulak çınlaması sorunu yaşanmaktadır. Çınlama sürekli hale geldiğinde; uykusuzluk, dikkat bozukluğu, baş dönmesi gibi sorunlara yol açabilir. Çınlamanın tanısı işitme testi ile konulur. Bunun yanında sistemik hastalıkları tespit edebilmek için kan tahlili, damarsal anomaliler için doppler USG’ye başvurulur. Çınlamanın teşhisinde en önemli faktör çınlamanın öyküsüdür. Her hastada farklı özelliklerle kendini gösterebilir” şeklinde konuştu.

ÇINLAMANIN PEK ÇOK NEDENİ OLABİLİR

Kulak çınlamasının pek çok nedeni olabildiğini ifade eden Yılmaz, “Kulak kiri, kulak enfeksiyonları, kulak zarında delinme, orta kulakta sıvı birikmesi, kulak kemikçiklerinde kireçlenme, alerji, tansiyon yüksekliği veya düşüklüğü, bazı tümörler, şeker hastalığı, tiroit hastalıkları, aspirin ve benzeri ağrı kesici ve antiromatizmal ilaçlar, çeşitli antibiyotikler, bazı depresyon hastalıkları, damarsal hastalıklar, sigara kullanımı bu nedenler arasında sayılabilir. Yaşa bağlı işitme azlığı ve stres de çınlamaya neden olan en önemli etkenlerdir. Cep telefonuyla uzun süre konuşmak ve kulaklıkla yüksek sesle müzik dinlemek kulak çınlamasını tetiklediği gibi sigara kullanımı da çınlama faktörlerinden biridir” açıklamalarında bulundu.

Çınlamaya; baş ağrısı, bulantı ve kusma, baş dönmesi, işitme azlığı, denge bozukluğu, yüz felci gibi etkenler eşlik ediyorsa tümör olabileceğine değinen Yılmaz, “Nedeni bulunamayan çınlamalarda, hastaya gürültüden korunma, nikotin-kafein-alkol içeren yiyecek ve içeceklerden kaçınma gibi önerilerde bulunulur” dedi.busabahmalatya.com