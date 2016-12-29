Genellikle havaların soğumasıyla grip ve soğuk algınlığı hastalıklarıyla sık karşılaşıldığı belirten uzmanlar, gribal enfeksiyonlar sırasında öncelikle bol sıvı tüketmenin önemine dikkat çekiyor. Özellikle su tüketiminin vücudun direncini arttırdığını vurgulayan uzmanlar, sıvı kısıtlaması gerektiren bir hastalık yoksa doktor tarafından az su içilmesi önerilmemişse, günlük 2 veya 2 buçuk litre su tüketmenin gerekli olduğunu aktarıyor. Çay kahve gibi içeceklerin içinde aynı zamanda idrar söktürücü etkisi bulunan bir takım maddeler bulunduğunu bildirilirken, bu içeceklerin sıvı kaybını arttırabileceği öngörülüyor.

YAKALANMAK İSTEMİYORSANIZ…

Gribin bulaşıcı bir hastalık olduğunu aktarılırken, hastalıkla karşılaşıldığı taktirde genellikle el temizliğine dikkat edilmesi gerektiğinin altı çiziliyor. Uzmanlar gribal enfeksiyonlara yakalanmamak için şu uyarılarda bulunuyor:

-Gribe yakalanmak istemiyorsanız, kalabalık ortamlara çok fazla girmeyiniz.

-Hasta kişilerle çok fazla yakın temasta bulunmayınız.

-Genellikle en çok yapılan yanlış, hasta olunduğunda antibiyotik tedavisine başlamaktır. Ancak bu virüs, genellikle antibiyotiklere dirençli, antibiyotiklerden etkilenmeyen canlılardır. Bakteri denilen canlılar ise antibiyotiklerle tedavi edilen hastalıklara neden olan canlılardır. Hemen antibiyotik tedavisine başlamak yanlıştır.

-Ateşli hastalıklar geçirirken, vücuttan sıvı kaybı olmaktadır. Hastalık dönemlerindeki vücudun sıvı ihtiyacı, daha da artmaktadır. Bu yüzden sıvı tüketimini arttırmak gerekiyor.

-C vitamini içeren besinlerden özellikle tüketmek gerekiyor. Bunlar mevsim meyvelerinden portakal, kivi, muz gibi meyveler, geniş, yeşil yapraklı sebzelerden bol miktarda tüketmek gerekiyor.

-Beslenmeye dikkat edildiği sürece vücut direnci artacaktır. Bu tarz gribal enfeksiyonlarla karşılaşma sıklığı ise azalacaktır. Böylelikle hasta olunduğu zaman iyileşme daha kolay olmaktadır

HABER MERKEZİ