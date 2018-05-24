Canlı bir cildin adresi ‘argan yağlı sabun’

Yılmaz argan yağlı sabunu ilişkin açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

“İçerdiği yağ asitleri cilt hücrelerinin korunmasında etkilidir. Özellikle de ölü hücrelerin yerine yeni hücreler kazandırır. Yüzün yanı sıra diğer bölgelerde bulunan aknelerin giderilmesine katkı sağlıyor. Argan yağlı sabun cildi temizler. Özellikle makyaj temizlemede ve gözeneklerin nefes almasında oldukça etkilidir. Ciltte oluşan kızarıklık, kararmalar gibi olumsuz etkileri geçirme özelliği bulunur.

Argan yağlı sabun cilt dışında saçta ve ayaklarda da kullanıma uygundur. Ayakların yumuşamasını sağlayarak, dinlendirir.