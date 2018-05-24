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Canlı bir cildin adresi ‘argan yağlı sabun’

Argan sabununun cilt üzerinde inanılmaz etkileri bulunuyor. Konu ile ilgili olarak çeşitli bilgiler paylaşan sabun imalatçısı Vahap Yılmaz, “Argan yağlı sabun cildin canlı olmasını sağlar” dedi.

Canlı bir cildin adresi ‘argan yağlı sabun’

Argan sabununun cilt üzerinde inanılmaz etkileri bulunuyor. Konu ile ilgili olarak çeşitli bilgiler paylaşan sabun imalatçısı Vahap Yılmaz, “Argan yağlı sabun cildin canlı olmasını sağlar” dedi.

24 Mayıs 2018 Perşembe 10:28
Canlı bir cildin adresi ‘argan yağlı sabun’

Yılmaz argan yağlı sabunu ilişkin açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

“İçerdiği yağ asitleri cilt hücrelerinin korunmasında etkilidir. Özellikle de ölü hücrelerin yerine yeni hücreler kazandırır. Yüzün yanı sıra diğer bölgelerde bulunan aknelerin giderilmesine katkı sağlıyor. Argan yağlı sabun cildi temizler. Özellikle makyaj temizlemede ve gözeneklerin nefes almasında oldukça etkilidir. Ciltte oluşan kızarıklık, kararmalar gibi olumsuz etkileri geçirme özelliği bulunur.

Argan yağlı sabun cilt dışında saçta ve ayaklarda da kullanıma uygundur. Ayakların yumuşamasını sağlayarak, dinlendirir.

Hilal Demirtaş

Son Güncelleme: 24.05.2018 10:38
Anahtar Kelimeler:
CiltArgan SabunuSağlık
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