04 Kasım 2017 Cumartesi

Çağın hastalığı anksiyete

Günümüzde endişe, tereddüt ve korkularla, hatta zaman zaman panik ataklar şeklinde ortaya çıkan anksiyete binlerce insanın hayatını zorlaştırıyor. Doç. Dr. İsmet Tamer, pek çok bilinçli yetişkinin kaygı bozukluğuyla başa çıkmak için doğal yöntemler aradığını belirtti ve anksiyeteyle başa çıkmayı kolaylaştıracak besinleri anlattı. Tamer, “Bundan 40-50 yıl önce ‘duygu durum bozuklukları’ dendiğinde sıklıkla depresyon tablosu ile karşılaşırdık. Şimdilerle anksiyete dediğimiz, endişe, tereddüt ve korkularla, hatta zaman zaman panik ataklar şeklinde ortaya çıkan tablo binlerce insanın gündelik sıkıntısı haline geldi” diye konuştu.

02 Kasım 2017 Perşembe 10:37
Çağın hastalığı anksiyete

  “İnsanlar bu sorunlarını çözmek için doktor doktor gezip türlü ilaçlar denerken, çoğunun bu problemin altında yatan sebeplerin farkında olmadığını görüyoruz. Öte yandan pek çok bilinçli yetişkin, anksiyeteyle baş etmek için doğal çözümler arıyor” şeklinde konuşan Dr. Tamer, anksiyetenizle baş edebilmek için birkaç öneriden bahsetti.

EKSİKLİĞİ ANKSİYETEYE NEDEN OLAN ELEMENT: ÇİNKO
 Tamer,Bu konuda deneyimi olanlar bilir, duygu durum bozukluklarında sıklıkla kullanılan ilaçların başında serotonini, yani huzur ve mutluluk veren hormonu elde tutan ve miktarını artıranlar gelir. Sağlıklı beslenmenin ayrılmaz bir parçası olan tam tahıllı ürünler yüksek miktarda triptofan içerirler. Triptofan, vücuttaki serotoninin ön maddesidir ve sakinleştirici, rahatlatıcı etkisi vardır. Öte yandan tam tahıllı ürünler, eksikliğinde anksiyeteye neden olabilen magnezyum açısından da biçilmiş kaftandır. Üstelik uzun süre tokluk hissi verirken kan şekerini de dengede tutarlar. Eğer glutene hassas bir bünyeniz varsa hindi eti ya da istiridye tüketebilirsiniz, zira bu iki besin de triptofan yönünden oldukça zengindir. Eksikliği anksiyeteye neden olabilen diğer bir element ise çinkodur. İstiridye, yüklü miktara çinko içeriğiyle bu açıdan da etkili bir besindir” açıklamalarını yaptı.

Ülkemizde yaygın olarak tüketilen kefirden de bahseden Tamer, “Bugün tüm dünyada popüler. Nedeni ise ilginç. Bağırsaklarımız, kendimizi iyi hissettiren serotonin hormonunun büyük kısmının salgılandığı organımızdır ve bağırsak florasının, yani mikrobiyotasının değişmesi, bu hormonun da dengesinin bozulmasına neden olabilir” ifadelerini kullandı.

Kefirin, bu dengeyi sağlayan en iyi probiyotiklerden biri olduğunu da vurgulayan Tamer,” Üstelik sinir sisteminde çok etkili olan A, D ve K vitaminleri açısından da zengin bir besindir” dedi.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahAnksiyete

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