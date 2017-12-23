Sumak hakkında, kalp-damar hastalıklarına karşı koruma sağladığını, ekşi bir tadının olduğunu ve bu sebeple de ishale iyi geldiğini, şeker hastalarının kullanabileceğini, kansere yarar sağladığını, sindirim sistemini rahatlattığını söyleyen Rahmi Kiğılı, sumağın toz ve tane şeklinde satıldığını ve tüketiminin mümkün olduğunu da ifade etti.

GARGARA YAPIN

Özellikle kış aylarında grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara yakalanma oranı arttığından sumağın yemeklerde kullanılmasını öneren Kiğılı, "Sumak yaprakları kaynar suda demlenip, ılıdıktan sonra da gargara yapılırsa boğaz ağrısına yarar sağlar" diye söyledi.

Kiğılı, tansiyon hastalarının veya tansiyon problemi olan kişilerin sumak kullanmamasını önerdi.

İŞTE SUMAK FAYDALARINDAN BAZILARI

C vitamini deposu olan bu şifalı baharat, antioksidan deposudur. Kalp damar hastalıklarına karşı koruma sağlar. İshale iyi gelmesi de sumak faydaları arasındadır. Diyabet yani şeker hastalığı gibi rahatsızlıklara karşı iyi gelir. Artrit gibi kemik rahatsızlıkları ve deri iltihabına fayda sağlar. Sumak yapraklarından hazırlanan lapa ile deri döküntüleri iyileştirilebilir. İltihaplı diş etleri ve dudaklara karşı yaprakları iyi gelir. Kanser rahatsızlığına yarar sağlar. Hazımsızlığa iyi gelir, sindirim sistemini rahatlatır. İdrar kaçırma, idrar tutamama rahatsızlığına iyi gelir.

SELAHATTİN BAYRAK