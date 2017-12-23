23 Aralık 2017 Cumartesi

C vitamini deposu sumak

Birçok yemeğe lezzet katan sumak faydaları ile şaşırtıyor. Ekşi bir tadı olan sumak, bilinen bir baharat olmasının dışında oldukça da faydalı bir besin olarak karşımıza çıkıyor. İçerisinde bulunduğumuz kış aylarında hastalıklardan korunmak için kullanılması önerilen sumak hakkında çeşitli bilgiler paylaşan aktar Rahmi Kiğılı, "Sumak, C vitamini deposudur" dedi.

22 Aralık 2017 Cuma 10:32
C vitamini deposu sumak

  Sumak hakkında, kalp-damar hastalıklarına karşı koruma sağladığını, ekşi bir tadının olduğunu ve bu sebeple de ishale iyi geldiğini, şeker hastalarının kullanabileceğini, kansere yarar sağladığını, sindirim sistemini rahatlattığını söyleyen Rahmi Kiğılı, sumağın toz ve tane şeklinde satıldığını ve tüketiminin mümkün olduğunu da ifade etti.

GARGARA YAPIN
  Özellikle kış aylarında grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara yakalanma oranı arttığından sumağın yemeklerde kullanılmasını öneren Kiğılı, "Sumak yaprakları kaynar suda demlenip, ılıdıktan sonra da  gargara yapılırsa boğaz ağrısına yarar sağlar" diye söyledi.

Kiğılı, tansiyon hastalarının veya tansiyon problemi olan kişilerin sumak kullanmamasını önerdi.

İŞTE SUMAK FAYDALARINDAN BAZILARI
  C vitamini  deposu olan bu şifalı baharat, antioksidan deposudur. Kalp damar hastalıklarına karşı koruma sağlar. İshale iyi gelmesi de sumak faydaları arasındadır. Diyabet yani şeker hastalığı gibi rahatsızlıklara karşı iyi gelir. Artrit gibi kemik rahatsızlıkları ve deri iltihabına fayda sağlar. Sumak yapraklarından hazırlanan lapa ile deri döküntüleri iyileştirilebilir. İltihaplı diş etleri ve dudaklara karşı yaprakları iyi gelir. Kanser rahatsızlığına yarar sağlar. Hazımsızlığa iyi gelir, sindirim sistemini rahatlatır. İdrar kaçırma, idrar tutamama rahatsızlığına iyi gelir.

SELAHATTİN BAYRAK
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