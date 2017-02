Renk renk, çeşit çeşit tezgâhları süsleyen oyuncaklar, çocukların ilgisini çekmeye devam ediyor. Gün geçtikçe talep artan oyuncaklarla ilgili BUSABAH’a konuşan Yavuz Eroğlu isimli oyuncak satıcısı, Malatya’nın büyükşehir olmasıyla birlikte oyuncaklara olan talebin arttığını söyledi.

SATIŞIMIZ İYİ

Oyuncaklara olan talebin Malatya’da artmasıyla oyuncak sektörünün de geliştiğini belirten Eroğlu, “Mesela geçmişte bizim oyuncak mağazamız Malatya’nın ilk oyuncak mağazasıydı. O zaman daha çok talep görüyordu. Ancak çok fazla oyuncakçı açıldı, AVM’lerde satılıyor. Bunlara rağmen satışlarımız iyi” dedi.

UZAKTAN KUMANDA ARAÇLAR ÇOK SATILIYOR

İlginç olan oyuncaklar getirdiklerini ifade eden Eroğlu, “Malatya’da daha çok uzaktan kumanda araçlar çok satılıyor. Uzaktan kumantalı helikopterler de sattığımız oyuncaklar arasında. Biliyorsunuz Sevgililer Günü. Bunun için de bizlere oldukça çok talep var. Ayı peluşlara çok fazla ilgi var. Malatyalılar artık çocuklarına ilginç olan oyuncaklar istiyor. Gelen müşterilerimiz ‘evimizde bu, şu var’ diyor ve değişik oyuncaklar istiyorlar. Bizler de müşterilerimizin istekleri doğrultusunda oyuncaklar getirtiyoruz. Biz oyuncakları değişik firmalar aracılığıyla çalışıyoruz ve genellikle oyuncakları İstanbul’dan getirtiyoruz. Kazancımız iyi. Hem parasal açıdan hem de müşteri açısından. Müşteriler kazanıyoruz” ifadelerini kullandı.

BANDROL OLMALI

Bir oyuncağın sağlıklı mı değil mi olup olmadığını anlamak için neye dikkat edilmesi gerektiğini de dile getiren Eroğlu, “Oyuncak alırken sağlıklı mı değil mi diye çok iyi dikkat etmemiz gerekiyor. Bir oyuncağın sağlıklı olup olmadığını anlamak için de alacağımız oyuncağın ilk etapta C belgesi olmasına dikkat etmeliyiz. C belgesi Sağlık Bakanlığından onaylı bir belgedir. Çünkü çocukla oyuncak devamlı haşır neşir olacak. Ayrıca bandrolsüz oyuncaklar kesinlikle alınmasın. Bütün oyuncakların üzerinde C belgesi ve bandrol var. Bunlara dikkat edilmeli” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL