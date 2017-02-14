14 Şubat 2017 Salı

C belgesi olmayan oyuncakları almayın!

Malatya’da oyuncaklara olan talebin gün geçtikçe arttığını dile getiren Yavuz Eroğlu isimli oyuncak satıcısı, satışlarının iyi olduğunu kaydetti. Eroğlu, bir oyuncağın sağlıklı olup olmadığını anlamak için oyuncakta mutlaka C belgesi ve bandrolünün bulunması gerektiğini söyledi.

14 Şubat 2017 Salı 10:00
C belgesi olmayan oyuncakları almayın!

  Renk renk, çeşit çeşit tezgâhları süsleyen oyuncaklar, çocukların ilgisini çekmeye devam ediyor. Gün geçtikçe talep artan oyuncaklarla ilgili BUSABAH’a konuşan Yavuz Eroğlu isimli oyuncak satıcısı, Malatya’nın büyükşehir olmasıyla birlikte oyuncaklara olan talebin arttığını söyledi.

SATIŞIMIZ İYİ
  Oyuncaklara olan talebin Malatya’da artmasıyla oyuncak sektörünün de geliştiğini belirten Eroğlu, “Mesela geçmişte bizim oyuncak mağazamız Malatya’nın ilk oyuncak mağazasıydı.  O zaman daha çok talep görüyordu. Ancak çok fazla oyuncakçı açıldı, AVM’lerde satılıyor. Bunlara rağmen satışlarımız iyi” dedi.

UZAKTAN KUMANDA ARAÇLAR ÇOK SATILIYOR
  İlginç olan oyuncaklar getirdiklerini ifade eden Eroğlu, “Malatya’da daha çok uzaktan kumanda araçlar çok satılıyor. Uzaktan kumantalı helikopterler de sattığımız oyuncaklar arasında. Biliyorsunuz Sevgililer Günü. Bunun için de bizlere oldukça çok talep var. Ayı peluşlara çok fazla ilgi var. Malatyalılar artık çocuklarına ilginç olan oyuncaklar istiyor. Gelen müşterilerimiz ‘evimizde bu, şu var’ diyor ve değişik oyuncaklar istiyorlar. Bizler de müşterilerimizin istekleri doğrultusunda oyuncaklar getirtiyoruz. Biz oyuncakları değişik firmalar aracılığıyla çalışıyoruz ve genellikle oyuncakları İstanbul’dan getirtiyoruz. Kazancımız iyi. Hem parasal açıdan hem de müşteri açısından. Müşteriler kazanıyoruz” ifadelerini kullandı.

BANDROL OLMALI
  Bir oyuncağın sağlıklı mı değil mi olup olmadığını anlamak için neye dikkat edilmesi gerektiğini de dile getiren Eroğlu, “Oyuncak alırken sağlıklı mı değil mi diye çok iyi dikkat etmemiz gerekiyor. Bir oyuncağın sağlıklı olup olmadığını anlamak için de alacağımız oyuncağın ilk etapta C belgesi olmasına dikkat etmeliyiz. C belgesi Sağlık Bakanlığından onaylı bir belgedir. Çünkü çocukla oyuncak devamlı haşır neşir olacak. Ayrıca bandrolsüz oyuncaklar kesinlikle alınmasın. Bütün oyuncakların üzerinde C belgesi ve bandrol var. Bunlara dikkat edilmeli” diye konuştu. 

MUTLU SARIGÜL
Anahtar Kelimeler: Malatya HaberMalatyaHaber MalatyaMALATYA GÜNCEL HABERLERMalatya BusabahBusabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    banner5
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya