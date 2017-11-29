29 Kasım 2017 Çarşamba

Buzdolabında kötü kokulara veda

Buzdolabından bazen kötü kokuların geldiğine tanık oluruz. İşte o anlarda anlarız ki artık buzdolabının temizlenme vakti gelmiştir.

29 Kasım 2017 Çarşamba 10:42
Buzdolabında kötü kokulara veda
 Bunun için, önce buzdolabının için tamamen boşaltıyoruz. Çıkabilen parçalarını yıkayıp kurutuyoruz.  Buzdolabının parçalarını bulaşık makinesine koymayın elinizde yıkayın. Şimdi sıra buzdolabını silmeye geldi.  Küçük boy bir kovanın içine su koyun içine 4 yemek kaşığı şirke atın ve o su ile buzdolabını silin.

Buzdolabının düzenli temizliğini yaptığınız halde kötü kokular gitmek bilmiyorsa işte o zaman buzdolabına bir fincan Türk kahvesi koyabilirsiniz.

HABER MERKEZİ
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